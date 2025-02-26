Трамп — продавец и разведчик. Как президент США работает с сознанием и окружением Путина

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Трамп, стратегия павлина и управление ожиданиями

Риторика Трампа последнюю неделю всех очень напрягла. При этом в коммуникациях Белого дома наблюдался реальный хаос. С одной стороны, Трамп называет Зеленского диктатором, а с другой стороны, его представитель господин Келлог называет Зеленского "отважный лидер нации в состоянии войны". Вслед за заявлениями Трампа, что на Украину потрачено 350 млрд долларов, соответствующую цифру уточняет Пентагон, которая оказывается значительно меньше. И таких примеров вы найдете 2–3 десятка.

Так что есть законный вопрос: "Что, черт возьми, происходит?". Мои коллеги из разных сфер, в т.ч. из оборонного сегмента, подают несколько версий:

Трамп сошел с ума. Трамп завербован КГБ в 1987 г. У Трампа есть хитрый план победы над Путиным. Трамп продался россиянам за х00 млрд долларов.

Первую отсекаем, поскольку есть все признаки, что его действия просчитаны и он осознает, что делает. Вторая версия — просто смешное утверждение. Все, кто это распространяет, лучше поищите в Украине агентуру Сивковича, Медведчука и Дмитриева — их даже искать не нужно: в нашем "селе" их все знают.

Я склоняюсь больше к третьей, но не могу полностью исключать и четвертую версию. Экономика РФ — в таком загоне, что у Путина есть мотив откупиться от американцев. Но сегодня Трамп имеет доступ к капиталам, которые в десятки раз больше российских авуаров, которые сильно похудели. Так что давайте рассмотрим третий вариант в практической плоскости.

В учебниках вы часто можете встретить объяснение, что экономика — это люди, и без людей ничего не бывает. На самом деле это не совсем так. Экономика — это поведение людей, а его формируют их ожидания. Представьте теперь, что перед вами — тяжелый клиент с кучей психологических комплексов (Путин) и ему нужно что-то продать. Технология продаж элитной недвижимости и других дорогих вещей на 50% зависит от того, как продавцу удастся уговорить покупателя, чтобы тот: (а) думал о покупке, (б) поверил, что она ему необходима, (в) готов был распрощаться с чем-то важным (финансовой свободой, репутацией и т.д.).

Дональд Фредович большую часть своей жизни только и делал, что продавал недвижимость, перестраивал старое на новое и работал "по-крупному". В случае с Путиным мы имеем дело с симбиозом стратегии управления ожиданиями (экономическая часть) и стратегии проникновения в состояние врага (часть спецслужб), разукрашенной челночной дипломатией, за которую сейчас отвечает Госдеп.

А вот теперь давайте проследим, как реагирует Москва на изменение риторики Трампа, которая является фактическим инструментом управления ожиданиями. Мои коллеги в финансовом секторе в Москве на 75% не рады войне. Большинство из них мечтает о возвращении в 2012–2013 гг. — годы расцвета финансового сектора РФ. И вот тут Дональд Фредович дает им всем надежду. Фондовые индексы Мосбиржи растут, рубль укрепляется, крупный бизнес оживает, и даже член федерального правительства Силуанов начинает в голос мечтать, как будет хорошо мировой экономике без санкций против РФ.

Да что там Силуанов, сам кровавый диктатор готовится снова принять в РФ толпу иностранных инвесторов, а мэр Москвы напыщенно рассказывает, что назад французского производителя автомобилей Renault уже не вернут. Акции одного из производителей титана в РФ взлетают на слухах, что Boeing может вернуться к покупке российского титана.

Антон Силуанов, один из тех россиян, кто обрадовался

Вы чувствуете, как у россиян расцвели ожидания, как они начали строить планы на будущее, словами господина Робинсона, появился аппетит. Но это еще не все. Лично кровавый диктор дает распоряжение подготовить перечень налоговых льгот для инвесторов в разработку редкоземельных металлов. То есть россияне включились в конкуренцию за внимание Трампа с Украиной.

Правда, слюни пустили не все, только правительство и сам Путин, возможно, чтобы разогреть ожидания бизнеса, который находится в состоянии депрессии. Другой лагерь, который ближе к СВР РФ господина Нарышкина, в частности сначала господин Шохин (начальник мужа Набиуллиной в ВШЭ), а потом и сама Набиуллина заявили, что до конца года не ожидают снятия санкций с РФ и ни о каких переговорах по разблокированию активов не знают.

Такие заявления даже немного охладили российский фондовый и валютный рынок, но ненадолго. Главная цель в управлениях ожиданиями — заставить покупателя мечтать, как оно будет после "покупки". Как по мне, с россиянами эта цель уже достигнута Трампом. У Путина все равно есть окружение, которое страдает от санкций, и это окружение начинает обсуждать, как оно классно будет без санкций и сколько проблем уйдет в небытие.

И на почве этих разговоров, которые звучат в кругах от питерских бандитов до чиновников в офисе Путина, позиция диктатора начинает таять, как мороженое на солнце. То есть обычную технологию продаж запустили в политический формат, а поскольку даже в РФ есть остатки принятия коллегиальных решений, то все равно даже изначальное проникновение в головы топ-100 россиян по состоянию, которые влияют на судьбу страны, может дать достаточно мощный результат в форме давления на диктатора. Да и сам диктатор не знает, что делать с российской экономикой.

Чтобы занести этот вирус управления ожиданиями в головы россиян, Трампу понадобилась технология спецслужб. Помните, что Сенат США назначил на должность главы Национальной разведки США Тулси Габбард? Ту самую Габбард, которая ходила на эфиры к Соловьеву и пела дифирамбы Путину и РФ. Так вот, в Сенате она резко изменила риторику относительно войны России против Украины, признав Путина агрессором и заявив, что "РФ никогда не поселится в ее сердце".

Это обычный прием профессионального разведчика, который приходит в стан врага и начинает его активно восхвалять. Это сбивает с толку и включает режим маскировки. А главное, когда это происходит на публике, то враг уже не может отрезать контакты с таким лицом. Ну вот представьте, что после таких красноречивых речей Трампа Путин неожиданно скажет, что ему мир не нужен и будем воевать дальше. Что на такое скажет окружение Путина? А поскольку мы имеем "теплого" Трампа и вымотанную российскую элиту, то в таком формате отказ от переговоров просто невозможен.

О челночной дипломатии я вам рассказывать не буду, в свое время Леонид Данилович нам все очень качественно показал, как это работает. Дипломаты рассказывают только приятные вещи одной стране и другой, иногда меняя градус риторики даже на грубость.

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Конечно, в поведении Трампа есть все признаки коммерческой составляющей. Грубая риторика по отношению к ЕС пугает Европу, которая сразу для Украины уже и нашла 700 млрд евро на войну, а также начала быстрее думать, как быть с теми 300 млрд евро активов россиян, которые заморожены в ЕС. По сути, Дональд Фредович им просто дал пинка под зад, и он точно рассчитывает, что ЕС будет покупать оружие в США, поскольку точно знает, что мощности в ЕС недостаточны.

Планы по сокращению 30–40% бюджета Пентагона на следующие 5 лет уже обвалили акции оборонных компаний. Если это продолжится, то владельцы этих компаний пойдут к Трампу разбираться, и не ответить он им не сможет, потому что они тогда пойдут к демократам. Поэтому у Трампа есть острая политическая необходимость повышать спрос на оружие США за рубежом, желательно — подальше от США.

На Украину Трамп обращает мало внимания, поскольку мы довольно слабые, у нас и до войны экономическим вопросам уделялась второстепенная роль. Привычка брать деньги на войну у друзей, причем часто не занимать их, а просто брать, находится где-то на грани с коммунистической идеологией. А во-вторых (главное), чем больше кричит "Украина", тем больше склонна договариваться с США Европа. И снова мы приходим к управлению ожиданиями. Трамп (через Украину) сильно ухудшил ожидания в Европе. У него тепленько в Москве и холодно в Брюсселе и в Лондоне. 100%, что полярность может очень быстро измениться, особенно если Путин себя неверно поведет.

Если всю мозаику собрать воедино, то нас ожидает неожиданный вывод. Вы же не думаете, что когда павлин расправляет свой хвост, то он хочет всем показать, какой у него красивый хвост и перышки? Павлин хочет самочку и привлекает ее внимание именно таким образом. Так и с Трампом: его хвост (риторика) — это не цель, а средство достижения цели. Единственное, что пока непонятно: кто для него самочка? Только ли Путин, или все же и мы, и Европа.

Поэтому нужно готовиться к тому, что основной формулой Трампа на ближайшие месяцы будет лозунг: "Ничего личного, только бизнес". А Украине стоит поискать козыри у себя и на границе с РФ. Неплохое предложение было по экспорту сжиженного газа из США, но этого мало. Если хочешь быть игроком в геополитическом покере, то нужны еще козыри. Соглашение с США об инвестиционном партнерстве также стоит подписывать, даже несмотря на сопротивление украинского олигархата, но торговаться об условиях этого соглашения.

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