Трампа не просили о Гренландии и дружбе с Путиным. Почему президент США выигрывает дома и проигрывает в мире
Месяц пребывания Дональда Трампа оказался чрезвычайно успешным для него во внутренних делах, утверждает аналитик Мэттью Континетти. Но во внешней политике успехов нет — а самое обидное, что они и не нужны его избирателю…
Забудьте о "штурме и натиске". За месяц своего второго срока Дональд Трамп продвинул приоритеты своей коалиции — трансформация администрации, борьба с инфляцией и укрепление границ. Однако эти успехи могут исчезнуть, если Трамп поддастся извечному соблазну второго срока — чрезмерному влиянию на внешнюю политику.
На данный момент положение Трампа надежно, потому что он справляется со своими обязанностями внутри США. Его рейтинг одобрения работы по-прежнему выше, 49 процентов против 47 процентов, согласно средним данным опросов RealClearPolitics. Рейтинг одобрения работы Конгресса вырос, поскольку республиканцы утверждают кабинет Трампа и реализуют его программу.
На момент написания этой статьи Трамп издал 108 указов. Они соответствуют целям его электората. Чего же хотел электорат? Опровержения результатов правления Байдена. Что мы и получаем.
Политический класс не может — или не хочет — осознать степень общественного недовольства Джо Байденом и Камалой Харрис. Семьдесят процентов избирателей в 2024 году сказали, что страна движется в неправильном направлении, согласно анализу Fox News Voter Analysis. Восемьдесят три процента избирателей заявили, что хотели бы увидеть существенные изменения или полный и тотальный переворот в управлении страной. Пятьдесят два процента избирателей заявили, что Трамп принесет позитивные перемены, в то время как 48 процентов избирателей сказали, что это сделает Харрис.
В ходе опроса, проведенного CNN на выходе из избирательного участка, избирателей спрашивали, какие качества кандидата имеют наибольшее значение. В числе первых двух ответов были способность вести за собой и способность привнести необходимые изменения. Трамп обошел Харрис по обоим показателям: 66 процентов против 33 процентов по лидерству и ошеломляющие 74 процента и 24 процента по разрушительности. Послание не было тонким.
DOGE Илона Маска может действовать быстро и ломать вещи, как и подобает ее родителям из Кремниевой долины, но ее миссия согласуется с общественным желанием остановить сползание Вашингтона в стагнацию и упадок. А заметные исполнительные распоряжения Трампа о позитивных действиях, гендерной идеологии и бумажных соломинках вписываются в парадигму коалиции MAGA, направленную на искоренение политкорректных трендов, которые Байден и Харрис внедрили в правительство.
Самым важным вопросом, стоящим перед страной в 2024 году, согласно анализу Fox News, является экономика и рабочие места. Трамп обошел Харрис по этому вопросу на 24 пункта. Две трети избирателей сказали, что дела в экономике обстоят не очень хорошо или плохо, и они в подавляющем большинстве проголосовали за Трампа. Семьдесят пять процентов избирателей, участвовавших в опросе CNN, заявили, что в прошлом году инфляция причинила их семьям серьезные или умеренные трудности. Эти избиратели также выбрали Трампа. Судьба большинства Трампа зависит от стабильности цен.Важно
Всплеск инфляции в прошлом месяце продемонстрировал сохраняющуюся угрозу. Исполнительная власть может помочь снизить инфляцию путем уменьшения регуляторного бремени, увеличения внутренней энергии и сокращения расходов. Трамп подписал президентские директивы для выполнения этих задач. Тем временем законодательная власть может выполнять аналогичную миссию, одновременно добиваясь роста заработной платы с помощью налоговой реформы.
Вторым по значимости вопросом для избирателей 2024 года стала иммиграция. Здесь Трамп также обошел Харрис. Общественное мнение об иммиграции изменилось из-за открытой границы Байдена, что дало Трампу свободу действий в строительстве стены, депортации нелегальных иммигрантов и борьбе с наркоторговцами и торговцами людьми. Последние данные показывают, что с момента возвращения Трампа в Овальный кабинет число нелегальных пересечений границы сократилось на 90 %. Он настолько преуспел в сдерживании нелегальной иммиграции, что СМИ редко поднимают эту тему.
Для того чтобы Трамп преуспел, ему необходимо реализовать свою внутреннюю программу в 2025 году и удержать Палату представителей в руках в 2026 году. (Захват демократами Сенат в следующем году маловероятен по всем прогнозам). Наибольшую опасность для этих целей представляет внешняя политика, которая заканчивается торговыми войнами, военными конфликтами и напрасной тратой политического капитала.
Пока что тарифные угрозы Трампа носят скорее абстрактный, чем реальный характер. Будем надеяться, что так и останется. Экономика с низкими налогами, низким уровнем регулирования и дешевой энергией может выдержать легкий протекционизм. Но тарифы "нищий-сосед" и разрушенная цепочка поставок никого не делают богаче. Они лишь делают правительство более могущественным.
Избиратели выбрали Трампа для улучшения экономики и закрытия южной границы. Приобретение Гренландии — как бы ни нравилась эта идея этому обозревателю — не было в меню. Также не было возможности сделать Канаду 51-м штатом, вернуть себе Панамский канал или стать владельцем ближневосточной Ривьеры в секторе Газа. Только 22 % избирателей в недавнем опросе Quinnipiac поддерживают план Трампа в отношении Газы.
И хотя Трамп вел кампанию за прекращение войны в Украине, он рискует потерять популярность и поддержку, если соглашение с Россией выставит Америку слабой. Восемьдесят один процент избирателей, принявших участие в опросе Quinnipiac, заявили, что Соединенные Штаты не должны доверять Владимиру Путину. Избиратели правы.
Президенты, идущие на второй срок, часто расплачиваются за высокомерие во внешней политике. У Рейгана был скандал "Иран-контрас". Буш добился успеха в Ираке в военном отношении, но дорого заплатил в политическом. Сделка Обамы с Ираном поставила Америку под угрозу. Трамп, как никогда могущественный, похоже, склонен присоединиться к их компании. Послание избирателей было проще: повысить зарплаты, запечатать границы, осушить болото. Все остальное для них — лишнее.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно