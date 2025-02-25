Трампа не просили про Гренландію і дружбу з Путіним. Чому президент США виграє вдома і програє у світі

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Забудьте про "штурм і натиск". За місяць свого другого терміну Дональд Трамп просунув пріоритети своєї коаліції — трансформація адміністрації, боротьба з інфляцією та зміцнення кордонів. Однак ці успіхи можуть зникнути, якщо Трамп піддасться одвічній спокусі другого терміну — надмірному впливу на зовнішню політику.

Наразі становище Трампа надійне, тому що він справляється зі своїми обов'язками всередині США. Його рейтинг схвалення роботи, як і раніше, вищий, 49 відсотків проти 47 відсотків, згідно із середніми даними опитувань RealClearPolitics. Рейтинг схвалення роботи Конгресу зріс, оскільки республіканці затверджують кабінет Трампа і реалізують його програму.

На той момент, як я пишу, Трамп видав 108 указів. Вони відповідають цілям його електорату. Чого ж хотів електорат? Спростування результатів правління Байдена. Що ми й отримуємо.

Політичний клас не може — або не хоче — усвідомити ступінь суспільного невдоволення Джо Байденом і Камалою Гарріс. Сімдесят відсотків виборців у 2024 році сказали, що країна рухається в неправильному напрямку, згідно з аналізом Fox News Voter Analysis. Вісімдесят три відсотки виборців заявили, що хотіли б побачити суттєві зміни або повний і тотальний переворот в управлінні країною. П'ятдесят два відсотки виборців заявили, що Трамп принесе позитивні зміни, тоді як 48 відсотків виборців сказали, що це зробить Гарріс.

Під час опитування, проведеного CNN на виході з виборчої дільниці, виборців запитували, які якості кандидата мають найбільше значення. Серед перших двох відповідей були здатність вести за собою і здатність привнести необхідні зміни. Трамп обійшов Гарріс за обома показниками: 66 відсотків проти 33 відсотків за лідерством і приголомшливі 74 відсотки і 24 відсотки за руйнівністю. Послання не було тонким.

DOGE Ілона Маска може діяти швидко і ламати речі, як і личить її батькам із Кремнієвої долини, але її місія узгоджується з суспільним бажанням зупинити сповзання Вашингтона в стагнацію і занепад. А помітні виконавчі розпорядження Трампа про позитивні дії, гендерну ідеологію та паперові соломинки вписуються в парадигму коаліції MAGA, спрямовану на викорінення політкоректних трендів, які Байден і Гарріс впровадили в уряд.

Найважливішим питанням, що стоїть перед країною у 2024 році, згідно з аналізом Fox News, є економіка і робочі місця. Трамп обійшов Гарріс із цього питання на 24 пункти. Дві третини виборців сказали, що справи в економіці йдуть не дуже добре або погано, і вони в переважній більшості проголосували за Трампа. Сімдесят п'ять відсотків виборців, які брали участь в опитуванні CNN, заявили, що торік інфляція заподіяла їхнім сім'ям серйозні або помірні труднощі. Ці виборці також обрали Трампа. Доля більшості Трампа залежить від стабільності цін.

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За перший місяць каденції Трамп 29 разів зробив те, що хотів Путін, — Politico

Сплеск інфляції минулого місяця продемонстрував загрозу, що зберігається. Виконавча влада може допомогти знизити інфляцію шляхом зменшення регуляторного тягаря, збільшення внутрішньої енергії та скорочення витрат. Трамп підписав президентські директиви для виконання цих завдань. Тим часом законодавча влада може виконувати аналогічну місію, одночасно домагаючись зростання заробітної плати за допомогою податкової реформи.

Другим за значимістю питанням для виборців 2024 року стала імміграція. Тут Трамп також обійшов Гарріс. Громадська думка про імміграцію змінилася через відкритий кордон Байдена, що дало Трампу свободу дій у будівництві стіни, депортації нелегальних іммігрантів і боротьбі з наркоторговцями та торговцями людьми. Останні дані показують, що з моменту повернення Трампа в Овальний кабінет кількість нелегальних перетинів кордону скоротилася на 90 %. Він настільки досяг успіху в стримуванні нелегальної імміграції, що ЗМІ рідко піднімають цю тему.

Для того, щоб Трамп досяг успіху, йому необхідно реалізувати свою внутрішню програму у 2025 році й утримати Палату представників у руках у 2026 році. (Захоплення демократами Сенату наступного року малоймовірне за всіма прогнозами). Найбільшу небезпеку для цих цілей становить зовнішня політика, яка закінчується торгівельними війнами, військовими конфліктами та марною тратою політичного капіталу.

Поки що тарифні погрози Трампа мають радше абстрактний, ніж реальний характер. Будемо сподіватися, що так і залишиться. Економіка з низькими податками, низьким рівнем регулювання і дешевою енергією може витримати легкий протекціонізм. Але тарифи "жебрак-сусід" і зруйнований ланцюжок поставок нікого не роблять багатшими. Вони лише роблять уряд могутнішим.

Виборці обрали Трампа для поліпшення економіки та закриття південного кордону. Придбання Гренландії — як би не подобалася ця ідея цьому оглядачеві — не було в меню. Також не було можливості зробити Канаду 51-м штатом, повернути собі Панамський канал або стати власником близькосхідної Рив'єри в секторі Гази. Тільки 22 % виборців у нещодавньому опитуванні Quinnipiac підтримують план Трампа щодо Гази.

І хоча Трамп вів кампанію за припинення війни в Україні, він ризикує втратити популярність і підтримку, якщо угода з Росією виставить Америку слабкою. Вісімдесят один відсоток виборців, які взяли участь в опитуванні Quinnipiac, заявили, що Сполучені Штати не повинні довіряти Володимиру Путіну. Виборці мають рацію.

Президенти, які йдуть на другий термін, часто розплачуються за зарозумілість у зовнішній політиці. У Рейгана був скадал "Іран-контрас". Буш домігся успіху в Іраку у військовому плані, але дорого заплатив у політичному. Угода Обами з Іраном поставила Америку під загрозу. Трамп, як ніколи могутній, схоже, схильний приєднатися до їхньої компанії. Послання виборців було простіше: підвищити зарплати, запечатати кордони, осушити болото. Усе інше для них — зайве.

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