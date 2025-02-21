За перший місяць каденції Трамп 29 разів зробив те, що хотів Путін, — Politico

На думку американських журналістів, перемога республіканця на президентських виборах сама по собі була в інтересах Кремля. Тепер політика Трампа спрямована на відновлення зв'язку з РФ.

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За кілька тижнів у Білому Домі команда президента США Дональда Трампа своїми заявами та діями зіграла на руку президенту РФ Володимиру Путіну 29 разів, пише американське видання Politico.

Журналісти видання зібрали рішення, висловлення та дії Трампа та представників його адміністрації за перший місяць його другої каденції на посаді президента, в яких вони так чи інакше ставали на бік російського диктатора:

Нагадаємо, 21 лютого на з'їзді Республіканської партії США соратник Трампа повторив жест Маска, схожий на "привітання нацистів", і заявив, що нинішньому президенту США потрібно балотуватися на третій термін у 2028 році.

Також 21 лютого депутат Європейського парламенту Міка Аалтола заявив, що Дональд Трамп вимагає від лідерів Європи підготувати капітуляцію України протягом трьох тижнів, погрожуючи виведенням з континенту американських військ.