За перший місяць каденції Трамп 29 разів зробив те, що хотів Путін, — Politico
На думку американських журналістів, перемога республіканця на президентських виборах сама по собі була в інтересах Кремля. Тепер політика Трампа спрямована на відновлення зв'язку з РФ.
За кілька тижнів у Білому Домі команда президента США Дональда Трампа своїми заявами та діями зіграла на руку президенту РФ Володимиру Путіну 29 разів, пише американське видання Politico.
Журналісти видання зібрали рішення, висловлення та дії Трампа та представників його адміністрації за перший місяць його другої каденції на посаді президента, в яких вони так чи інакше ставали на бік російського диктатора:
- Трамп провів телефонну розмову з Путіним 12 лютого, таким чином встановивши офіційний прямий контакт із країною-агресором вперше за 3 роки повномасштабного вторгнення РФ до України.
- Після розмови президент США подякував Путіну за час і зусилля, заявив, що той переживає через загибель людей і прагне зупинити війну, та оголосив, що вони з російським президентом домовилися "дуже тісно працювати разом".
- Наступного дня після телефонної розмови Трамп сказав, що він "хотів би" знову побачити Росію в G7, і що "викинути їх було помилкою".
- Міністр оборони Трампа Піт Гегсет назвав "нереалістичним" повернення окупованих з 2014 року територій під контроль Києва та членство України в НАТО.
- Дональд Трамп сказав, що Росія "має карти в руках" в мирних переговорах, бо "захопила багато території".
- Узгоджуються з бажаннями Путіна і слова Піта Гегсета про те, що будь-які розміщені в Україні війська з країн НАТО не підпадатимуть під "статтю 5", за якою напад на одного члена є нападом на всіх.
- Іще однією поступкою Путіну була озвучена Гегсетом відмова від відправлення до України американських військ.
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував Європу та закликав європейських лідерів більше дбати про свою оборону самостійно.
- Делегація США провела переговори з делегацією РФ у Саудівській Аравії, під час яких Москві запропонували низку поступок.
- Україну не запросили на переговори між США та РФ.
- Також із переговорного процесу були виключені лідери європейських країн.
- Трамп звинуватив Зеленського у російському вторгненні до України.
- Крім того, президент США назвав українського колегу некомпетентним і заявив, що його рейтинг упав до 4%.
- При цьому Трамп зовсім не критикував Путіна.
- Дональд Трамп висловив упевненість, що "Путіну можна довіряти" і він "хоче миру".
- Американський президент закликає до проведення в Україні президентських виборів, які можуть дестабілізувати становище всередині країни під час війни.
- Трамп позбавив фінансування спостерігачів за виборами та кіберагенції у США, що відкриває можливості для іноземного втручання у виборчий процес.
- Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів".
- В Ер-Ріяді США і РФ обговорили майбутні "інвестиційні" угоди, зокрема спільні арктичні проєкти.
- Припинення фінансування неурядових організацій, які Кремль звинувачував у розпалюванні "кольорових революцій".
- Боротьба адміністрації Трампа з політикою рівності та різноманітності, що збігається з поглядами Путіна.
- Критика Європи через неконтрольовану міграцію.
- Віцепрезидент США Венс підтримав перемогу в першому турі президентських виборів у Румунії проросійського Келіна Георгеску.
- Також Венс висловлював підтримку ультраправим партіям Німеччини перед виборами до Бундестагу, частина з яких виступала проти допомоги Україні.
- Ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD) підтримав і близький до Трампа підприємець-мільярдер Ілон Маск. Багато з прихильників цієї партії симпатизують Москві, зазначають журналісти.
- Маск підтримує також правопопулістську партію Reform UK у Британії. Її лідер Найджел Фарадж висловлював доброзичливі коментарі про Путіна.
- США заперечили проти фрази "російська агресія" у проєкті заяви G7.
- На думку журналістів Politico, сама перемога Дональда Трампа над Камалою Гарріс на президентських виборах була в інтересах Кремля.
- Крім того, Трамп натякнув, що був би не проти змінити конституцію, щоб балотуватися на третій президентський термін. Так уже зробив Путін в Росії.
Нагадаємо, 21 лютого на з'їзді Республіканської партії США соратник Трампа повторив жест Маска, схожий на "привітання нацистів", і заявив, що нинішньому президенту США потрібно балотуватися на третій термін у 2028 році.
Також 21 лютого депутат Європейського парламенту Міка Аалтола заявив, що Дональд Трамп вимагає від лідерів Європи підготувати капітуляцію України протягом трьох тижнів, погрожуючи виведенням з континенту американських військ.