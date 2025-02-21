"Боріться! Боріться!": на з'їзді республіканців соратник Трампа повторив жест Маска (відео)

47 президенту США Дональду Трампу потрібно балотуватися на виборах у 2028 році, заявив республіканець Стівен Беннон. На його думку, така людина як Трамп з'являється лише раз чи два за історію.

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Республіканець Стівен Беннон виступив на Конференції консервативних сил (The Conservative Political Action Conference, CPAC), подякував американцям з обрання Дональда Трампа і зробив жест у вигляді нацистського вітання. Глядачі у соцмережах зауважили, що рух політика схожий на жест мільярдера Ілона Маска, показаний під час інавгурації нового глави Білого дому. Кадри з жестом, схожим на привітання "нацистів", з'явились 20 лютого під час трансляції конференції CPAC.

На відео видно, як Беннон стоїть на сцені й радіє перемозі Трампа на виборах та його першим діям на новій посаді При цьому він пояснив, що невдовзі світ побачить дуже важливі зустрічі, які відбудуться в "Ер-Ріяді, Берліні, Пекіні, Москві, Лондоні і ось тут". Він заявив, що американцям потрібно боротись разом з Дональдом Трампом. Під час заклику до боротьби і подяки за перемогу Трампа республіканець показав жест, який викликав питання у глядачів.

"Ви готові боротися за Трампа? Ви готові боротися за цю республіку? Ви готові боротися за цю країну? Найважчі, найжорсткіші дні попереду, друзі! Ми не будемо відступати. Ми не будемо здаватися. Ми не будемо зупинятися. Боріться, боріться, боріться", — вигукнув Беннон, скидаючи руку догори та вперед.

У інший момент виступу політик заявив, що хотів би бачити Трампа і MAGA на виборах у 2028 році.

"Майбутнє MAGA — це Дональд Трамп. Ми хочемо, щоб Трамп був у 28 році. Ось чого вони терпіти не можуть. Така людина, як Трамп, з’являється лише один чи два рази в історії країни. Ми хочемо Трампа!", — навели фрагмент виступу Беннона у акаунті "Республіканці проти Трампа".

Жест Маска — деталі

Зазначимо, Фокус писав про жест Маска, який у мережі назвали "нацистським". Подія відбулась 20 січня під час інавгурації Дональда Трампа. Американський мільярдер виступав перед прихильникам новообраного президента, дякував їм за перемогу. При цьому він скинув руку вперед та вгору. Згодом експерти вагались, жест Маска — це привітання американського прапора, надмір емоцій чи все ж вітання фашистів.

Тим часом з'явилась думка прем'єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. На його думку, з рухами Маска все гаразд і вони не схожі на поведінку нацистів. Мільярдер відреагував на обвинувачення, пояснивши, що нічого неправильного не мав на увазі, а критика його дій — це "брудний трюк".

Нагадуємо, 20 лютого Ілон Маск звинуватив попередню адміністрацію Білого дому у розкраданні мільярдів доларів, які США надсилали Україні.