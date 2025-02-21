"Боритесь! Боритесь!": на съезде республиканцев соратник Трампа повторил жест Маска (видео)

47 президенту США Дональду Трампу нужно баллотироваться на выборах в 2028 году, заявил республиканец Стивен Бэннон. По его мнению, такой человек как Трамп появляется лишь раз или два за историю.

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Республиканец Стивен Бэннон выступил на Конференции консервативных сил (The Conservative Political Action Conference, CPAC), поблагодарил американцев за избрание Дональда Трампа и сделал жест в виде нацистского приветствия. Зрители в соцсетях отметили, что движение политика похоже на жест миллиардера Илона Маска, показанный во время инаугурации нового главы Белого дома. Кадры с жестом, похожим на приветствие "нацистов", появились 20 февраля во время трансляции конференции CPAC.

На видео видно, как Бэннон стоит на сцене и радуется победе Трампа на выборах и его первым действиям на новой должности При этом он пояснил, что вскоре мир увидит очень важные встречи, которые состоятся в "Эр-Рияде, Берлине, Пекине, Москве, Лондоне и вот здесь". Он заявил, что американцам нужно бороться вместе с Дональдом Трампом. Во время призыва к борьбе и благодарности за победу республиканец показал жест, который вызвал вопросы у зрителей.

"Вы готовы бороться за Трампа? Вы готовы бороться за эту республику? Вы готовы бороться за эту страну? Самые тяжелые, самые жесткие дни впереди, друзья! Мы не будем отступать. Мы не будем сдаваться. Мы не будем останавливаться. Боритесь, боритесь, боритесь", — воскликнул Бэннон, вскидывая руку вверх и вперед.

В другой момент выступления политик заявил, что хотел бы видеть Трампа и MAGA на выборах в 2028 году.

"Будущее MAGA — это Дональд Трамп. Мы хотим, чтобы Трамп был в 28 году. Вот чего они терпеть не могут. Такой человек, как Трамп, появляется только один или два раза в истории страны. Мы хотим Трампа!", — привели фрагмент выступления Бэннона в аккаунте "Республиканцы против Трампа".

Жест Маска — детали

Отметим, Фокус писал о жесте Маска, который в сети назвали "нацистским". Событие произошло 20 января во время инаугурации Дональда Трампа. Американский миллиардер выступал перед сторонниками новоизбранного президента, благодарил их за победу. При этом он сбросил руку вперед и вверх. Впоследствии эксперты колебались, жест Маска — это приветствие американского флага, избыток эмоций или все же приветствие фашистов.

Между тем появилось мнение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его мнению, с движениями Маска все в порядке и они не похожи на поведение нацистов. Миллиардер отреагировал на обвинения, объяснив, что ничего неправильного не имел в виду, а критика его действий — это "грязный трюк".

Напоминаем, 20 февраля Илон Маск обвинил предыдущую администрацию Белого дома в хищении миллиардов долларов, которые США присылали Украине.