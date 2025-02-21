У нас з РФ все добре: Трамп закликав Зеленського до виборів та розповів про нову угоду з Україною

Українці незабаром отримають оновлений варіант угоди про мінерали, заявив президента США Дональд Трамп. Політик припустив, що новий текст Україні не сподобається.

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп порадив президенту України Володимиру Зеленському провести президентські вибори. Крім того, він хотів би швидше закінчити війну і про це спілкується з Росією. Про те, що слід зробити Україні, Трамп сказав на брифінгу в Air Force One, ідеться у трансляції агентства CNN-News18.

Дональд Трамп поспілкувався з журналістами перед тим, як сісти у президентський літак Air Force One. Одне з питань стосувалось війни в Україні, угоди про мінерали та президента Зеленського. Глава Білого дому пояснив, що, ймовірно, дещо змінить в угоді, поверне її українцям і вона їх "не потішить". Після цього згадав про українського президента і заявив, що слід провести вибори. На думку Трампа, виборів в Україні не було надто довго і він не бачить причин, чому це не можливо зробити.

"Знаєте, подивимося, що станеться, але я [угоду] відновлю, або ж деякі речі [Зеленського] зовсім не потішать. І слухайте, настав час для виборів. Виборів не було дуже давно. Це прекрасно – говорити, що ми не можемо їх проводити, але виборам уже час", — заявив політик.

Крім того, Трамп згадав про гроші, які США витратила на допомогу українцям, і про контакти з РФ. Посадовець знов розповів про "знищення солдатів з обох боків" і про страждання "матерів та батьків, сестер та братів". З цих міркувань він співпрацює з росіянами, оскільки сподівається припинити війну.

"І можу сказати, що у нас із Росією все йде дуже добре. Ми збиралися зробити з Росією те, чого він не зміг. Ми можемо укласти угоду з Росією, щоб зупинити вбивство потенційно ще мільйонів людей", — сказав Трамп.

Трамп і Зеленський — деталі

Зазначимо, 19 лютого президент США Дональд Трамп назвав президента Зеленського "диктатором", який не хоче проводити вибори і тримається за владу. На думку американського політика, в українського президента рівень довіри 4%. Крім того, він начебто виманив у США 350 млрд дол. військової допомоги, маніпулюючи попереднім президентом Джо Байденом. У відповідь Зеленський спростував слова Трампа про 4% і заявив, що опитування КМІС показало, що він має підтримку 57% громадян.

Нагадуємо, 20 лютого видання The Economist розповіло про ставлення Трампа до Зеленського з посиланням на неназваних українських політиків. Тим часом Депутат Європарламенту Міка Аалтола повідомив про ультиматум щодо капітуляції України, який отримали європейці.