Украинцы вскоре получат обновленный вариант соглашения о минералах, заявил президента США Дональд Трамп. Политик предположил, что новый текст Украине не понравится.

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому провести президентские выборы. Кроме того, он хотел бы быстрее закончить войну и об этом общается с Россией. О том, что следует сделать Украине, Трамп сказал на брифинге в Air Force One, говорится в трансляции агентства CNN-News18.

Дональд Трамп пообщался с журналистами перед тем, как сесть в президентский самолет Air Force One. Один из вопросов касался войны в Украине, соглашения о минералах и президента Зеленского. Глава Белого дома объяснил, что, вероятно, несколько изменит в соглашении, вернет его украинцам и оно их "не порадует". После этого вспомнил об украинском президенте и заявил, что следует провести выборы. По мнению Трампа, выборов в Украине не было слишком долго и он не видит причин, почему это невозможно сделать.

"Знаете, посмотрим, что произойдет, но я [соглашение] восстановлю, и некоторые вещи [Зеленского] совсем не порадуют. И слушайте, пришло время для выборов. Выборов не было очень давно. Это прекрасно — говорить, что мы не можем их проводить, но выборам уже пора", — заявил политик.

Кроме того, Трамп вспомнил о деньгах, которые США потратила на помощь украинцам, и о контактах с РФ. Чиновник вновь рассказал об "уничтожении солдат с обеих сторон" и о страданиях "матерей и отцов, сестер и братьев". Из этих соображений он сотрудничает с россиянами, поскольку надеется прекратить войну.

"И могу сказать, что у нас с Россией все идет очень хорошо. Мы собирались сделать с Россией то, чего он не смог. Мы можем заключить сделку с Россией, чтобы остановить убийство потенциально еще миллионов людей", — сказал Трамп.

Трамп и Зеленский — детали

Отметим, 19 февраля президент США Дональд Трамп назвал президента Зеленского "диктатором", который не хочет проводить выборы и держится за власть. По мнению американского политика, у украинского президента уровень доверия 4%. Кроме того, он якобы выманил у США 350 млрд долл. военной помощи, манипулируя предыдущим президентом Джо Байденом. В ответ Зеленский опроверг слова Трампа о 4% и заявил, что опрос КМИС показал, что он имеет поддержку 57% граждан.

Напоминаем, 20 февраля издание The Economist рассказало об отношении Трампа к Зеленскому со ссылкой на неназванных украинских политиков. Между тем депутат Европарламента Мика Аалтола сообщил об ультиматуме о капитуляции Украины, который получили европейцы.