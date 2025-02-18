Євросоюз посадили за "дитячий стіл" на переговорах щодо України, — глава концерну Rheinmetall

Десятиліттями Європа відмовлялася збільшувати витрати на оборону, що призвело до її слабкості. Тепер США і Росія вирішують майбутнє України, а з ЄС поводяться "як із дітьми", вважає глава оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер.

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Усі країни Євросоюзу опинилися за "дитячим столом" на переговорах про майбутнє України через нездатність інвестувати багато коштів в оборону. Про це сказав глава найбільшого оборонного концерну Німеччини Rheinmetall Армін Паппергер у спілкуванні з британською газетою Financial Times.

Європа сама винна в тому, що її усунули від переговорів між США і Росією щодо припинення війни в Україні, заявив він.

"Якщо ви не інвестуєте в оборону — ви слабкі, вони [США і Росія] поводяться з вами як із дітьми. Європейці останні 30 років хотіли просто говорити і витрачати лише 1% ВВП на озброєння", — вважає директор концерну.

Паппергер упевнений, що завдяки такій політиці європейці стали схожими на дітей, яких посадили за окремий стіл. У цей час США і Росія обговорюють майбутнє України.

"Якщо батьки обідають, діти сидять за іншим столом. США розмовляють із Росією і жоден європеєць не присутній поруч із ними", — додав він.

За офіційними даними, з 2021 по 2024 роки загальні витрати країн ЄС на оборону зросли на понад 30% і досягли приблизно 326 мільярдів євро. Це менше ніж 2% ВВП блоку. Водночас Дональд Трамп вимагав збільшити військові витрати до 5% від ВВП.

"У європейців і українців на складах нічого немає", — прокоментував Паппергер низькі запаси озброєнь на континенті.

Нагадаємо, в Ер-Ріяді відбулися перші контакти делегацій з Росії та США. Глава Російського фонду добробуту Кирило Дмитрієв зазначив, що американці "прекрасно вирішують проблеми".

Від Росії до Саудівської Аравії вирушили міністр закордонних справ Сергій Лавров і головний радник президента із зовнішньої політики Юрій Ушаков. Разом з американськими колегами вони займуться підготовкою зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна.