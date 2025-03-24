На Херсонщине у ВС РФ во время взлета начали взрываться БПЛА: есть раненые оккупанты, — АТЕШ
Военнослужащие жалуются, что БПЛА часто теряют связь с оператором, а также произвольно детонируют. Известны случаи ранения двух операторов БПЛА из-за самопроизвольной детонации.
Российские оккупанты на Херсонщине получили бракованную партию беспилотников. Те взрываются уже прямо во время взлета. Об этом сообщили участники партизанского движения "АТЕШ".
Отмечается, что подобные инциденты уже случались в 80-й и 61-й бригадах ВС РФ. Там сообщают о массовом недостатке в новых российских беспилотниках.
"Военнослужащие жалуются, что БПЛА часто теряют связь с оператором, а также произвольно детонируют. Известны случаи ранения двух операторов БПЛА из-за самопроизвольной детонации", — сообщили украинские партизаны.
Они отметили, что в последнее время на этом участке фронта возросли поставки FPV-дронов, в частности, оккупанты стали чаще получать оптоволоконных.
Партизаны высказали предположение, что в поставки дронов РФ вмешались "неравнодушные люди" и превратили каждый запуск дрона в "русскую рулетку".
"Если ты служишь в ВС РФ — ломай технику и не выполняй приказы. Мы готовы помочь, дать инструкции и щедро вознаградить за саботаж", — обратились партизаны.
Напомним, что ранее "хорошие люди" передали российским оккупантам очки для ударных дронов со взрывчаткой. Они взрывались, когда их включали.