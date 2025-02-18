Привет от Буданова: в РФ волонтеры передали ВС РФ очки для FPV со взрывчаткой, — соцсети (видео)

80 комплектов FPV-очков "Skyzone Cobra" в различные подразделения ВС РФ отправил один и тот же отправитель в качестве безвозмездной помощи ВС РФ, сообщили в российском телеграм-канале.

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В сети распространяют информацию о том, что российские операторы БПЛА получили ранения из-за очков для FPV. Как сообщают анонимные Telegram-каналы, накануне волонтеры прислали им очки со взрывчаткой.

"Хорошие волонтеры передали для российских операторов немножко "движухи". Очки "Скайзон" со взрывчаткой под видом "гуманитарной помощи". Очки должны были взорваться при включении на голове оператора", — говорится в сообщении в телеграм-канале международной проукраинской команды "Exilenova+".

В паблике отметили, что сейчас пока неизвестно, сколько оккупантов пострадали в результате взрыва "очков Буданова", но поскольку они начали их раскручивать и доставать оттуда взрывчатку, считают в "Exilenova+", говорит о том, что такие прецеденты все же уже были.

Зафиксировано 8 подрывов очков "Скайзон"

Между тем в российском анонимном телеграм-канале "Досье шпиона" проинформировали, что происшествие произошло в начале февраля, а от "очков Буданова" пострадали 8 российских операторов дронов.

"В начале февраля, произошел ряд диверсий в различных подразделениях ВС РФ, которая заключалась в дистанционном подрыве очков для FPV-дронов. 4 февраля зафиксирован первый случай подрыва самодельного взрывного устройства, спрятанного в очках на территории Белгородской области. Военнослужащий получил травмы лица и глаз. В период с 4 по 7 февраля зафиксировано еще 7 случаев подрыва устройств на территории Курской, Луганской и Донецкой областей", — говорится в сообщении.

Уже зафиксировано по меньшей мере 8 случаев подрыва очков

В диверсии традиционно обвинили спецслужбы Украины.

"Досье" пишет, что в период январь-февраль 2025 года от общественных организаций было отправлено около 80 комплектов FPV-очков "Skyzone Cobra" в различные подразделения ВС РФ. Все организации получили товар от одного и того же человека, на условиях безвозмездной помощи для ВС РФ.

Внутри FPV-очков обнаружено взрывчатое вещество С-4, детонатор и батарею. Срабатывает устройство при запуске вентилятора охлаждения в очках.

"На данный момент, проводится поиск и изъятие "заминированных" очков. Отправитель посылок 3 февраля покинул РФ рейсом Москва-Стамбул", — говорится в сообщении.

В украинской разведке информацию о взрывчатке в очках российских дронщиков не комментировали.

Напомним, что в сентябре 2024 года израильская разведывательная служба "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в тысячи пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанской группировкой "Хезболла". Пейджеры одномоментно дистанционно взорвали, после чего погибли девять человек и около 3000 получили ранения, включая бойцов группировки и посла Ирана в Бейруте.