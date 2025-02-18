"Привіт від Буданова": в РФ волонтери передали ЗС РФ окуляри для FPV з вибухівкою, — соцмережі (відео)

80 комплектів FPV-окулярів "Skyzone Cobra" до різних підрозділів ЗС РФ надіслав один і той самий відправник як безоплатну допомогу ЗС РФ, повідомили в російському телеграм-каналі.

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У мережі поширюють інформацію про те, що російські оператори БПЛА зазнали поранень через окуляри для FPV. Як повідомляють анонімні Telegram-канали, напередодні волонтери надіслали їм окуляри з вибухівкою.

"Хороші волонтери передали для російських операторів трошки "двіжухи". Окуляри "Скайзон" з вибухівкою під виглядом "гуманітарної допомоги". Окуляри мали вибухнути при включенні на голові оператора", — йдеться в повідомленні в телеграм-каналі міжнародної проукраїнської команди "Exilenova+".

В пабліку зауважили, що зараз поки невідомо, скільки окупантів постраждали внаслідок вибуху "окулярів Буданова", але оскільки вони почали їх розкручувати і діставати звідти вибухівку, вважають в "Exilenova+", говорить про те, що такі прецеденти все ж таки вже були.

Зафіксовано 8 підривів окулярів "Скайзон"

Між тим в російському анонімному телеграм-каналі "Досье шпиона" проінформували, що подія сталася на початку лютого, а від "окулярів Буданова" постраждали 8 російських операторів дронів.

"На початку лютого, сталася низка диверсій у різних підрозділах ЗС РФ, яка полягала в дистанційному підриві окулярів для FPV-дронів. 4 лютого зафіксовано перший випадок підриву саморобного вибухового пристрою, захованого в окулярах на території Бєлгородської області. Військовослужбовець отримав травми обличчя та очей. У період із 4 по 7 лютого зафіксовано ще 7 випадків підриву пристроїв на території Курської, Луганської та Донецької областей", — йдеться в повідомленні.

Вже зафіксовано щонайменше 8 випадків підриву окулярів

У диверсії традиційно звинуватили спецслужби України.

"Досье" пише, що у період січень-лютий 2025 року від громадських організацій було відправлено близько 80 комплектів FPV-окулярів "Skyzone Cobra" до різних підрозділів ЗС РФ. Усі організації отримали товар від однієї й тієї ж людини, за умов безоплатної допомоги для ЗС РФ.

Усередині FPV-окулярів виявлено вибухову речовину С-4, детонатор та батарею. Спрацьовує пристрій під час запуску вентилятора охолодження в окулярах.

"На даний момент, проводиться пошук та вилучення "замінованих" окулярів. Відправник посилок 3 лютого залишив РФ рейсом Москва-Стамбул", — йдеться в повідомленні.

В українській розвідці інформацію про вибухівку в окулярах російських дронщиків не коментували.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року ізраїльська розвідувальна служба "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в тисячі пейджерів тайванського виробництва, замовлених ліванським угрупованням "Хезболла". Пейджери одномоментно дистанційно підірвали, після чого загинули дев'ятеро людей і приблизно 3000 дістали поранення, включно з бійцями угруповання і послом Ірану в Бейруті.