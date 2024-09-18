Ізраїль підклав вибухівку в 5000 пейджерів "Хезболли", вироблені в Тайвані, — Reuters

Операція розроблялася "Моссадом" протягом багатьох місяців. 3000 пейджерів вибухнули, коли на них було надіслано закодоване повідомлення.

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Ізраїльська розвідувальна служба "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в тисячі пейджерів тайванського виробництва, замовлених ліванським угрупованням "Хезболла" за кілька місяців до вибухів у вівторок. Про це пише агентство Reuters із посиланням на високопоставлене джерело в ліванських силах безпеки.

Унаслідок безпрецедентного злому системи безпеки "Хезболли" по всьому Лівану спрацювали тисячі пейджерів, після чого загинули дев'ятеро людей і приблизно 3000 дістали поранення, включно з бійцями угруповання і послом Ірану в Бейруті.

За даними кількох джерел агентства Reuters, змову, найімовірніше, розробляли протягом багатьох місяців.

Високопоставлене джерело в ліванських силах безпеки повідомило, що угруповання замовило 5000 пейджерів, виготовлених тайванською компанією Gold Apollo, які, за словами кількох джерел, було ввезено в країну навесні.

Високопоставлене джерело в ліванських силах безпеки ідентифікувало модель пейджера AP924, який приймає і відображає текстові повідомлення бездротовим зв'язком і не може здійснювати телефонні дзвінки.

Бойовики "Хезболли" використовують пейджери як нескладний засіб зв'язку, намагаючись уникнути ізраїльського відстеження їхнього місцезнаходження. Високопоставлене ліванське джерело заявило, що пристрої були модифіковані ізраїльською розвідувальною службою ще "на рівні виробництва".

"Моссад впровадив усередину пристрою плату з вибуховою речовиною, на яку надходить код. Його дуже складно виявити будь-якими способами. Навіть за допомогою будь-якого пристрою або сканера", — сказало джерело.

Джерело повідомило, що 3000 пейджерів вибухнули, коли на них було надіслано закодоване повідомлення, що одночасно активувало вибухівку.

Інше джерело в службі безпеки повідомило агентству Reuters, що в нових пейджерах було заховано до трьох грамів вибухівки.

Один з офіційних представників Хезболли, який говорив на умовах анонімності, сказав, що вибух став "найбільшим порушенням безпеки" угруповання.

"Це, безсумнівно, стане найбільшим провалом контррозвідки "Хезболли" за останні десятиліття", — зі свого боку заявив колишній заступник офіцера національної розвідки уряду США з Близького Сходу Джонатан Панікофф.

Нагадаємо, що після вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, в Ірані повністю переглянули протоколи безпеки для чиновників, зокрема, замінивши їхні мобільні телефони.

Також ми писали, що спецслужби Ізраїлю мають у своєму розпорядженні один із найбільш вражаючих збройових арсеналів для ліквідації ворогів точковими ударами — чи то роботизовані кулемети, чи то високотехнологічні ракети, чи то автомобілі з вибухівкою, чи то отруєні шприци.