Израиль подложил взрывчатку в 5000 пейджеров "Хезболлы", произведенные в Тайване, — Reuters

Операция разрабатывалась "Моссадом" в течение многих месяцев. 3000 пейджеров взорвались, когда на них было отправлено закодированное сообщение.

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Израильская разведывательная служба "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в тысячи пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанской группировкой "Хезболла" за несколько месяцев до взрывов во вторник. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в ливанских силах безопасности.

В результате беспрецедентного взлома системы безопасности "Хезболлы" по всему Ливану сработали тысячи пейджеров, после чего погибли девять человек и около 3000 получили ранения, включая бойцов группировки и посла Ирана в Бейруте.

По данным нескольких источников агентства Reuters, заговор, по всей видимости, разрабатывался в течение многих месяцев.

Высокопоставленный источник в ливанских силах безопасности сообщил, что группировка заказала 5000 пейджеров, изготовленных тайваньской компанией Gold Apollo, которые, по словам нескольких источников, были ввезены в страну весной.

Высокопоставленный источник в ливанских силах безопасности идентифицировал модель пейджера AP924, который принимает и отображает текстовые сообщения по беспроводной связи и не может совершать телефонные звонки.

Боевики "Хезболлы" используют пейджеры как несложное средство связи, пытаясь уйти от израильского отслеживания их местонахождения. Высокопоставленный ливанский источник заявил, что устройства были модифицированы израильской разведывательной службой еще "на уровне производства".

"Моссад внедрил внутрь устройства плату со взрывчатым веществом, на которую поступает код. Его очень сложно обнаружить любыми способами. Даже с помощью любого устройства или сканера", — сказал источник.

Источник сообщил, что 3000 пейджеров взорвались, когда на них было отправлено закодированное сообщение, что одновременно активировало взрывчатку.

Другой источник в службе безопасности сообщил агентству Reuters, что в новых пейджерах было спрятано до трех граммов взрывчатки.

Один из официальных представителей Хезболлы, говоривший на условиях анонимности, сказал, что взрыв стал "крупнейшим нарушением безопасности" группировки.

"Это, несомненно, станет крупнейшим провалом контрразведки "Хезболлы" за последние десятилетия", — в свою очередь заявил бывший заместитель офицера национальной разведки правительства США по Ближнему Востоку Джонатан Паникофф.

Напомним, что после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании, в Иране полностью пересмотрели протоколы безопасности для чиновников, в частности, заменив их мобильные телефоны.

Также мы писали, что спецслужбы Израиля располагают одним из самых впечатляющих оружейных арсеналов для ликвидаций врагов точечными ударами — будь то роботизированные пулеметы, высокотехнологичные ракеты, автомобили со взрывчаткой или отравленные шприцы.