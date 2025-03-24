На Херсонщині у ЗС РФ під час злету почали вибухати БПЛА: є поранені окупанти, — АТЕШ

Військовослужбовці скаржаться, що БПЛА часто втрачають зв'язок із оператором, а також довільно детонують. Відомі випадки поранення двох операторів БПЛА через мимовільну детонацію.

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Російські окупанти на Херсонщині отримали браковану партію безпілотників. Ті вибухають вже просто під час злету. Про це повідомили учасники партизанського руху "АТЕШ".

Зазначається, о подібні інциденти вже траплялися у 80-й та 61-й бригадах ЗС РФ. Там повідомляють про масовий брак у нових російських безпілотниках.

"Військовослужбовці скаржаться, що БПЛА часто втрачають зв'язок із оператором, а також довільно детонують. Відомі випадки поранення двох операторів БПЛА через мимовільну детонацію", — повідомили українські партизани.

Вони зауважили, що останнім часом на цій ділянці фронту зросло постачання FPV-дронів, зокрема, окупанти стали частіше отримувати оптоволоконних.

Партизани висловили припущення, що в постачання дронів РФ втрутилися "небайдужі люди" і перетворили кожен запуск дрона на "російську рулетку".

"Якщо ти служиш у ЗС РФ — ламай техніку і не виконуй наказів. Ми готові допомогти, дати інструкції та щедро винагородити за саботаж", — звернулися партизани.

Нагадаємо, що раніше "хороші люди" передали російським окупантам окуляри для ударних дронів із вибухівкою. Вони вибухали, коли їх вмикали.