На "великій" швидкості катають по Дніпру: на Херсонщині масово гинуть росіяни, — АТЕШ

Під час тренувань з форсування водних перешкод у Херсонській області масово гинуть новобранці російської армії: вони стають учасниками жорстких тренувань, коли їх повністю споряджають, поміщають на човен та відправляють на повній швидкості по Дніпру. У такий спосіб росіяни тренуються штурмувати острови на річці.

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Про масову гибель новобранців російської армії на тимчасово окупованій території Херсонщини розповів агент руху АТЕШ 80-ї омсбр ЗС РФ 30 березня.

Він повідомив, що до Херсонської області новобранці російської армії потрапляють з території тимчасово окупованого Криму, де вони перебували у тренувальних таборах. Їхнє завдання у Херсонській області — навчитися штурмувати острови Дніпра.

Для цього воєнне керівництво віддає накази проводити "жорсткі" тренування.

"Солдатів у повному спорядженні завантажують у човен і на повній швидкості катають по Дніпру, внаслідок чого багато хто випадає та тоне", — розповів агент руху.

За його словами, воєнні начальники навіть не здійснюють спроб рятувати новобранців, які тонуть. Втрати постійно збільшуються — їх кількість вже перевалила за кілька десятків, однак тренування у такому режимі продовжуються.

Коли ж новоприбулі проходять підготовку, їх у складі невеликих груп (по 2-3 осіб) російське командування відправляє штурмувати острови на Дніпрі.

"Там їх просто викидають на берег із завданням закріпитися – без прикриття та нормальної евакуації", — повідомляють в спільноті АТЕШ.

За таких умов новобранці просто не мають можливості виконувати бойові завдання успішно. В результаті, їх стає ще менше, однак це не бентежить російське командування: мовляв, після того, як "закінчиться" одна група солдатів, їх замінить інша.

Росіяни на Херсонщині зазнають втрат також через інші причини. Так, нещодавно стало відомо, що там у ЗС РФ під час запуску дронів БпЛА почали вибухати, через що є поранені російські оператори. Детальніше про це Фокус розповідав 24 березня.

Раніше Фокус дізнавався, що росіяни почали пропонувати своїм житло в іпотеку на території українських населених пунктів, що не перебувають під окупацією.

19 березня стало відомо, що ЗСУ успішно вдарили по схованці росіян у Херсонській області: ті базувалися там на території покинутого дитячого табору. У результаті роботи оборонців вдалося ліквідувати кілька десятків бійців російської армії.