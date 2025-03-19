"Цинічно ховались у дитячому таборі": ЗСУ поповнили ворожі втрати на десятки бійців (фото)

В АТЕШ проінформували про успішний удар по схованці російських окупантів. На цей "секретний" об’єкт загарбників вивели для відновлення.

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Сили оборони знищили російських окупантів, які базувались у покинутому дитячому таборі на Херсонщині. Про це 19 березня повідомили у соцмережах руху АТЕШ.

Агенти з тимчасово окупованого міста Скадовськ розповіли про успішний удар ЗСУ по розташуванню ворога. Атака відбулася 16 березня. Загарбники перебували на відновленні у дитячому таборі "Орлятко".

Атакований табір "Орлятко" на карті Фото: АТЕШ / Telegram

За даними АТЕШ, внаслідок удару втрати ЗС РФ загиблими склали понад 10 осіб, а пораненими — "кілька десятків".

Наслідки удару ЗСУ по ворогу Фото: АТЕШ / Telegram Наслідки удару ЗСУ по ворогу Фото: АТЕШ / Telegram

"Окупанти цинічно ховалися у покинутому раніше дитячому таборі, приховуючи цей об'єкт. Але справедливості уникнути їм не вдалося", — підкреслили партизани.

Наслідки удару ЗСУ по ворогу Фото: АТЕШ / Telegram

Вони запевнили, що продовжують стежити за ворожими військовими об'єктами та передавати дані Силам оборони.

Нагадаємо, вночі на 19 березня у Росії було гучно. Ударні дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї РФ, прогриміли щонайменше три вибухи. На території НПЗ спалахнула пожежа, у росЗМІ інформували про те, що горіли частини збитого БПЛА.

Сили безпілотних систем ЗСУ ліквідували у Курській області РФ рідкісні самохідні артилерійські установки "Коксан". Їх Росія отримала як військову допомогу від Північної Кореї. САУ були посилені "мангалами" та ховались "серед дерев".