"Цинічно ховались у дитячому таборі": ЗСУ поповнили ворожі втрати на десятки бійців (фото)
В АТЕШ проінформували про успішний удар по схованці російських окупантів. На цей "секретний" об’єкт загарбників вивели для відновлення.
Сили оборони знищили російських окупантів, які базувались у покинутому дитячому таборі на Херсонщині. Про це 19 березня повідомили у соцмережах руху АТЕШ.
Агенти з тимчасово окупованого міста Скадовськ розповіли про успішний удар ЗСУ по розташуванню ворога. Атака відбулася 16 березня. Загарбники перебували на відновленні у дитячому таборі "Орлятко".
За даними АТЕШ, внаслідок удару втрати ЗС РФ загиблими склали понад 10 осіб, а пораненими — "кілька десятків".
"Окупанти цинічно ховалися у покинутому раніше дитячому таборі, приховуючи цей об'єкт. Але справедливості уникнути їм не вдалося", — підкреслили партизани.
Вони запевнили, що продовжують стежити за ворожими військовими об'єктами та передавати дані Силам оборони.
Нагадаємо, вночі на 19 березня у Росії було гучно. Ударні дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї РФ, прогриміли щонайменше три вибухи. На території НПЗ спалахнула пожежа, у росЗМІ інформували про те, що горіли частини збитого БПЛА.
Сили безпілотних систем ЗСУ ліквідували у Курській області РФ рідкісні самохідні артилерійські установки "Коксан". Їх Росія отримала як військову допомогу від Північної Кореї. САУ були посилені "мангалами" та ховались "серед дерев".