"Цинично прятались в детском лагере": ВСУ пополнили вражеские потери на десятки бойцов (фото)

В АТЕШ проинформировали об успешном ударе по тайнику российских оккупантов. На этот "секретный" объект захватчиков вывели для восстановления.

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Силы обороны уничтожили российских оккупантов, которые базировались в заброшенном детском лагере в Херсонской области. Об этом 19 марта сообщили в соцсетях движения АТЕШ.

Агенты из временно оккупированного города Скадовск рассказали об успешном ударе ВСУ по расположению врага. Атака состоялась 16 марта. Захватчики находились на восстановлении в детском лагере "Орленок".

Атакованный лагерь "Орленок" на карте Фото: АТЕШ / Telegram

По данным АТЕШ, в результате удара потери ВС РФ погибшими составили более 10 человек, а ранеными — "несколько десятков".

Последствия удара ВСУ по врагу Фото: АТЕШ / Telegram Последствия удара ВСУ по врагу Фото: АТЕШ / Telegram

"Оккупанты цинично прятались в заброшенном ранее детском лагере, скрывая этот объект. Но справедливости избежать им не удалось", — подчеркнули партизаны.

Последствия удара ВСУ по врагу Фото: АТЕШ / Telegram

Они заверили, что продолжают следить за вражескими военными объектами и передавать данные Силам обороны.

Напомним, ночью на 19 марта в России было громко. Ударные дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ, прогремели по меньшей мере три взрыва. На территории НПЗ вспыхнул пожар, в росСМИ информировали о том, что горели части сбитого БПЛА.

Силы беспилотных систем ВСУ ликвидировали в Курской области РФ редкие самоходные артиллерийские установки "Коксан". Их Россия получила в качестве военной помощи от Северной Кореи. САУ были усилены "мангалами" и прятались "среди деревьев".