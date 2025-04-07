Россия планирует новый штурм малыми группами на Херсонщине: в Силах обороны назвали цель врага

На южном направлении российские военные готовятся к штурмовым действиям малыми пехотными группами, но пока не планируют осуществлять десантную операцию из-за недостаточного количества сил для ее проведения.

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Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии для Укринформа.

"Для осуществления десантной операции нужен значительный ресурс, включая силы для транспортировки десанта. На сегодня наша разведка не обнаруживает такого количества сил у врага. Мы не исключаем такую возможность в будущем, но пока они не готовы к этому", — пояснил Волошин.

Он также отметил, что оккупанты готовятся к штурмам малыми пехотными группами, в частности для локальных боев и захвата стратегических объектов, таких как острова или плацдармы на правом берегу Днепра. Однако для крупных десантных операций с форсированием реки пока у врага нет достаточных ресурсов.

Представитель ОТГ "Херсон" Павел Дрогаль тоже рассказал о ситуации на Херсонщине. По его словам, с 31 марта по 6 апреля российские войска совершили 15 попыток штурма украинских позиций на левом берегу Херсонщины.

"В течение недели российские агрессоры провели 460 обстрелов украинских позиций и гражданских объектов. Кроме того, было осуществлено три авиаудара по территории", — отметил Дрогаль. По его словам, враг продолжает активные попытки штурмов, пытаясь вытеснить украинских военных с позиций на левобережье Днепра. Все эти попытки были отбиты силами обороны Украины.

Также он сообщил, что за этот период россияне понесли значительные потери — 228 погибших и раненых, а также было уничтожено 51 единица техники и вооружения врага. Кроме того, за неделю в Херсонской области было зафиксировано более 1,8 тысячи атак с использованием российских беспилотников, из которых 81% было уничтожено силами обороны.

"Оккупанты активно используют различные типы БПЛА. Всего зафиксировано 1834 случая применения беспилотных летательных аппаратов, из них 476 в пределах Херсонской территориальной громады", — рассказал Дрогаль.

Благодаря системам радиоэлектронной борьбы, 1487 БПЛА были уничтожены или подавлены, из которых 386 — на территории Херсонской громады.

Напомним, что во время учений по форсированию водных преград в Херсонской области новобранцы российской армии несут значительные потери. Они проходят суровые тренировки, когда их полностью экипируют, сажают на лодку и отправляют на большой скорости по реке Днепр. Эти маневры используются для тренировок штурма островов на реке.

Также, в результате жестких приказов командования штурмовать один из островов на Днепре, 80-я арктическая бригада ВС РФ понесла значительные потери на Херсонщине: не менее 26 погибших и более 20 раненых. Кроме того, командование 14-го армейского корпуса ВС РФ распорядилось, чтобы военные полностью отказались от использования мобильной связи из-за "серьезных потерь".