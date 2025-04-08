Ламають човни і нищать техніку: на півдні ЗС РФ саботують накази командування, — АТЕШ

Російські військові пам'ять досвід попередніх спроб форсування річки Дніпро у Херсонській області, коли в невдалих операціях підрозділи 28-го мотострілецького полку ЗС РФ втратили до 90% особового складу. Тепер вони усіляко пручаються наказам власного командування, розуміючи, що їх очікує "дорога в один кінець".

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Про ситуацію у російській армії на тимчасово окупованій частині Херсонської області розповіли у Telegram-каналі руху АТЕШ 7 квітня.

Агенти з'ясували, що російське командування з настанням тепла віддали накази підготувати плавзасоби і здійснювати підготовку до переміщення як техніки, так й особового складу.

Однак воєначальники росіян зіткнулися з проблемою того, що військові не поспішають виконувати накази й відверто саботують їх, остерігаючись наслідків, які спіткали їхніх побратимів раніше.

"Солдати пам'ятають, чим закінчилися останні такі штурми в грудні 2024 року і в січні 2025 року. Тоді втрати в підрозділах 28-го МСП ЗС РФ склали до 90% особового складу, а завдання не було виконане", — повідомляють агенти руху.

В АТЕШ також зазначають, що російські військові добре розуміють, що дотримуватися наказів командування — означає отримати квиток в один кінець. Через це у лавах ЗС РФ на півдні почастішали випадки, коли солдати нищать власну техніку, а також ламають човни, аби не було технічних засобів для виконання поставлених завдань.

Росіяни вже штурмують острови на Дніпрі

Раніше Фокус дізнавався, що на півдні України російське командування "обнуляє" власний особовий склад, віддаючи накази штурмувати острови на Дніпрі. Щонайменше 26 "двохсотих" та понад 20 "трьохсотих" бійців втратила 80-а арктична бригада ЗС РФ на Херсонщині цими днями, а командування через "серйозні втрати" позбавило власних бійців 14-го армійського корпусу мобільного зв'язку.

Водночас, попри активні спроби штурмувати острови на Дніпрі, у російської армії практично немає жодних успіхів на півдні. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповідав, що росіяни за минулий тиждень не змогли захопити жодної із позицій оборонців. Про це стало відомо 7 квітня.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як на Херсонщині масово гинуть росіяни через те, що на "великій" швидкості катають по Дніпру. Про це стало відомо 31 березня.

Також оптоволоконні БпЛА РФ на півдні почали вибухати під час злетів, як з'ясувалося 24 березня.