"Втрутилися небайдужі люди": оптоволоконні БПЛА РФ стали вибухати під час зльоту, — АТЕШ

За даними українських партизанів, останнім часом постачання FPV-дронів різко збільшилися, зокрема оптоволоконних. Тепер "кожен запуск для ворога перетворюється на російську рулетку".

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У нових російських безпілотниках спостерігається масовий брак. Російські військові кажуть, що у дронів часто втрачається зв'язок з оператором, також вони мимовільно вибухають. Про це повідомляє рух АТЕШ.

"Агенти руху "АТЕШ" із 80-ї та 61-ї бригад повідомляють про масовий брак у нових російських безпілотниках. Військовослужбовці скаржаться, що БПЛА часто втрачають зв'язок з оператором, а також довільно детонують", — йдеться.

Зазначається, що в низці випадків оператори дронів отримували поранення через детонацію систем, якими вони керували.

Автори публікації зазначають, що останнім часом постачання FPV-дронів на зазначену ділянку різко збільшилися, серед іншого оптоволоконних. За даними руху, у ланцюжок постачання могли "втрутитися небайдужі люди" — і тепер кожен запуск для ворога перетворюється на російську рулетку.

Повідомлення про оптоволоконні БПЛА

Нагадаємо, що, за даними Forbes, ера УМПК добігає кінця: російські авіабомби збиваються з курсу через українські РЕБ.

Також повідомлялося, що Україна знищила в російському тилу чотири вертольоти. Сили спеціальних операцій знищили два вертольоти — Ка-52 і два Мі-8.

Своєю чергою, ЗСУ незабаром отримають перші українські бронетранспортери Inguar-3, які випробували під час боїв у Серебрянському лісі. У Сумській області їх тестували місцеві прикордонники.