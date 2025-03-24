"Вмешались неравнодушные люди": оптоволоконные БПЛА РФ стали взрываться при взлете, — АТЕШ

По данным украинских партизан, в последнее время поставки FPV-дронов резко увеличились, в частности оптоволоконных. Теперь "каждый запуск для врага превращается в русскую рулетку".

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В новых российских беспилотниках наблюдается массовый брак. Российские военные говорят, что у дронов часто теряется связь с оператором, также они самопроизвольно взрываются. Об этом сообщает движение АТЕШ.

"Агенты движения "АТЕШ" из 80-й и 61-й бригад сообщают о массовом браке в новых российских беспилотниках. Военнослужащие жалуются, что БПЛА часто теряют связь с оператором, а также произвольно детонируют", — говорится.

Отмечается, что в ряде случаев операторы дронов получали ранения из-за детонации систем, которыми они управляли.

Авторы публикации отмечают, что в последнее время поставки FPV-дронов на указанный участок резко увеличились, среди прочего оптоволоконных. По данным движения, в цепочку поставок могли "вмешаться неравнодушные люди" — и теперь каждый запуск для врага превращается в русскую рулетку.

Сообщение об оптоволоконных БПЛА

Напомним, что, по данным Forbes, эра УМПК подходит к концу: российские авиабомбы сбиваются с курса из-за украинских РЭБ.

Также сообщалось, что Украина уничтожила в российском тылу четыре вертолета. Силы специальных операций уничтожили два вертолета — Ка-52 и два Ми-8.

В свою очередь, ВСУ в скором времени получат первые украинские бронетранспортеры Inguar-3, которые испытали во время боев в Серебрянском лесу. В Сумской области их тестировали местные пограничники.