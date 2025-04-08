Ломают лодки и уничтожают технику: на юге ВС РФ саботируют приказы командования, — АТЕШ

Российские военные помнят опыт предыдущих попыток форсирования реки Днепр в Херсонской области, когда в неудачных операциях подразделения 28-го мотострелкового полка ВС РФ потеряли до 90% личного состава. Теперь они всячески сопротивляются приказам собственного командования, понимая, что их ожидает "дорога в один конец".

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О ситуации в российской армии на временно оккупированной части Херсонской области рассказали в Telegram-канале движения АТЕШ 7 апреля.

Агенты выяснили, что российское командование с наступлением тепла отдали приказы подготовить плавсредства и осуществлять подготовку к перемещению как техники, так и личного состава.

Однако военачальники россиян столкнулись с проблемой того, что военные не спешат выполнять приказы и откровенно саботируют их, опасаясь последствий, которые постигли их собратьев ранее.

"Солдаты помнят, чем закончились последние такие штурмы в декабре 2024 года и в январе 2025 года. Тогда потери в подразделениях 28-го МСП ВС РФ составили до 90% личного состава, а задача не была выполнена", — сообщают агенты движения.

В АТЕШ также отмечают, что российские военные хорошо понимают, что следовать приказам командования — значит получить билет в один конец. Поэтому в рядах ВС РФ на юге участились случаи, когда солдаты уничтожают собственную технику, а также ломают лодки, чтобы не было технических средств для выполнения поставленных задач.

Россияне уже штурмуют острова на Днепре

Ранее Фокус узнавал, что на юге Украины российское командование "обнуляет" собственный личный состав, отдавая приказы штурмовать острова на Днепре. По меньшей мере 26 "двухсотых" и более 20 "трехсотых" бойцов потеряла 80-я арктическая бригада ВС РФ на Херсонщине на днях, а командование из-за "серьезных потерь" лишило собственных бойцов 14-го армейского корпуса мобильной связи.

В то же время, несмотря на активные попытки штурмовать острова на Днепре, у российской армии практически нет никаких успехов на юге. Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказывал, что россияне за прошедшую неделю не смогли захватить ни одной из позиций защитников. Об этом стало известно 7 апреля.

Напомним, Фокус рассказывал, как на Херсонщине массово гибнут россияне из-за того, что на "большой" скорости катают по Днепру. Об этом стало известно 31 марта.

Также оптоволоконные БпЛА РФ на юге начали взрываться во время взлетов, как выяснилось 24 марта.