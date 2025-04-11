"Катастрофічна ситуація": російські морпіхи застрягли без ротацій на островах Дніпра, — "АТЕШ"

Для російських морпіхів склалася критична ситуація на півдні в дельті Дніпра в Херсонській області. Агенти руху "АТЕШ" повідомляють, що окупанти застрягли без ротацій на островах Нестрига та Бугаз, забезпечення припасами та медикаментами перебуває на межі зриву, а серед особового складу поширюються інфекційні захворювання.

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Про ситуацію на позиціях російських військових із посиланням на своїх агентів зі складу 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ партизанський рух "АТЕШ" повідомляє у Telegram-каналі 10 квітня.

Партизани повідомляють про критичну ситуацію для окупантів у дельті Дніпра Фото: скриншот

За словами агентів руху, російські піхотинці опинилися в катастрофічній ситуації. Командування окупантів навмисно по кілька місяців не виводить окремих військовослужбовців бригади з позицій на островах, дехто лишається там без ротацій з січня 2025 року.

Партизани також повідомляють, що забезпечення морпіхів ЗС РФ на цьому напрямку практично зірване. Припаси доставляють на позиції на островах за допомогою дронів, але їх недостатньо, а поранених евакуюють на гумових човнах. Крім того, бригаді не вистачає медикаментів, а вогкість й антисанітарія провокують поширення шкірних інфекцій, грибка, гнійних запалень, деякі з окупантів отримують обмороження.

"Моральний стан бійців — критичний", — кажуть агенти "АТЕШ".

Південний напрямок на мапі DeepState станом на 10 квітня Фото: скриншот

Ситуація на півдні: що відомо

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин 7 квітня розповідав, що ЗС РФ на півдні не захопили жодної з позицій за попередній тиждень і попри активні штурми не мають успіхів на цьому напрямку.

Агент руху "АТЕШ" 80-ї ОМСБр ЗС РФ 5 квітня розповів, що командування ЗС РФ на південному напрямку кидає "на смерть" особовий склад і наказало всім підрозділам до 15 квітня повністю відмовитися від мобільного зв'язку через "серйозні втрати".