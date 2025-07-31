Конец эпохи зенитных дронов: чем бороться с новым поколением "шахедов"

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Россияне уже модернизируют свои "шахеды" так, чтобы они могли эффективнее избегать украинских дронов-перехватчиков. Об этом в понедельник, 28 июля, рассказал первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что российские военные уже готовятся массово применять реактивные дроны, а также внедряют технологии, которые позволяют обходить украинские дроны-перехватчики. Это означает, что эра зенитных дронов подходит к завершению, не успев даже начаться.

Зенитный дрон развивает скорость 300 км в час, а реактивный "шахед" — 500+. Как его сбивать зенитным дроном?

Реактивный "шахед" тогда превратится в маленькую крылатую ракету. В застройку такое лучше вообще не пропускать. Из пулемета или зенитной пушки реактивный "шахед" сбить можно, но попробуй успей это сделать, если оно пролетает между зданиями, особенно на малой высоте.

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Новый уровень дронового террора: что могут реактивные "шахеды", которые начинает применять РФ

Реактивные "шахеды" надо будет встречать максимально на удалении, над полями. Да, реактивная авиация здесь поможет, но чем тогда сбивать?

Нужна универсальная дешевая "антидроновая" ракета, которая бы использовалась на ПЗРК, самолетах и самоходных ЗРК и действовала по принципу "выстрелил и забыл".

В городах будут работать мобильные группы, вооруженные ПЗРК с такими ракетами. Они смогут сбивать как реактивные, так и "обычные" дроны.

Нужна дальнобойная зенитная артиллерия, чтобы подчищать то, что пропустят авиация и ЗРК на подступах к городам, а также для борьбы с высотными целями.

В конце концов, нужно лазерное оружие. Не хвастаться им, а масштабировать! Лазерное оружие — это мгновенная реакция и удар. Отличное средство для сбивания дронов именно над городами. И именно в городах эти излучатели можно подключить к мощным источникам питания.

Зенитные дроны, как я и писал ранее, становятся современным, но нишевым решением.

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