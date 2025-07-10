Новый уровень дронового террора: что могут реактивные "шахеды", которые начинает применять РФ

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Осенью нас ждут новые вызовы...

Еще не остыли в памяти массированные атаки дронами: 17 июня было 440 дронов (около 350 было сбито или погашено), 4 июля — 539 дронов (около 480 сбито или погашено) — это были преимущественно Shahed-136 и дроны-обманки.

Но на выходе у агрессора — новая модификация Shahed-238 ("Герань-3"), развивающая скорость до 600 км/ч (!). Новый дрон по скорости втрое превышает скорость винтовых аналогов.

Первое подтвержденное боевое применение зафиксировано при ударе по Киеву — в 2025 году, хотя подозрения о тестовых запусках появлялись еще в январе 2024 года.

Переход от винтовых к реактивным дронам кардинально меняет тактическое уравнение: украинские мобильные группы ПВО, эффективно сбивающие медленные Shahed-136 из пулеметов и ПЗРК, оказываются практически бессильными против целей, летящих на скорости истребителя времен Второй мировой войны.

Это заставляет Украину использовать дорогие ракеты систем Patriot и IRIS-T стоимостью от $430,000 до $3-$4 миллионов против дронов ценой $150,000.

Технические характеристики "Герани-3":

российский дрон "Герань-3" является локализованной копией иранского Shahed-238 с турбореактивным двигателем Tolou-10/13 — нелицензионной иранской копией чешского PBS TJ100;

максимальная скорость — 550-600 км/ч при крейсерской скорости около 520 км/ч (что делает перехват традиционными средствами ПВО крайне затруднительным);

при пикировании на цель скорость может достигать 700 км/ч;

дальность полета сохраняется на уровне 2,500 километров — практический потолок 9,144 метра выводит дрон за пределы эффективной дальности большинства мобильных средств ПВО, включая ПЗРК и зенитные установки малого калибра;

боевая часть варьируется от стандартных 40-50 кг до тяжелого варианта 90 кг.

Россия развернула производство трех модификаций системы наведения:

Базовая версия использует инерционную навигационную систему с коррекцией GPS/ГЛОНАСС и коммерческие компоненты западного производства, замаскированные под китайские аналоги. Вторая модификация оснащена электронно-оптической головкой самонаведения для поражения тепловых целей. Третья, самая опасная версия, имеет пассивную радиолокационную головку самонаведения для подавления систем ПВО.

Особое беспокойство вызывают сообщения украинской разведки об интеграции терминалов Starlink в сбитых дронах, что потенциально позволяет вести видеотрансляцию и корректировать полетное задание в реальном времени.

Персонал "Алабуги" формирует очередной "шахед" Фото: Скриншот

Производственная база сконцентрирована в Татарстане. Основное производство развернуто в особой экономической зоне "Алабуга" в Елабуге, Республика Татарстан, примерно в 1,200 км от границы с Украиной.

Производство реактивных вариантов все еще остается крайне ограниченным — десятки единиц в месяц против 70 винтовых дронов в день. Ключевым узким местом является поставка турбореактивных двигателей из Ирана, где производственные мощности также ограничены.

Россия использует реактивные дроны селективно для поражения особо важных целей, требующих быстрого преодоления ПВО. В отличие от массированных атак винтовыми Shahed-136/"Герань-2", где за ночь запускается 400-500 и более аппаратов, реактивные варианты применяются точечно.

Трехкратное преимущество в скорости кардинально сокращает время реакции украинской ПВО. Если винтовой дрон летит от границы до Киева около 2 часов, реактивный преодолевает это расстояние за 40 минут. Это делает неэффективными традиционные методы перехвата мобильными группами с пулеметами и практически исключает возможность перехвата вертолетами Ми-8 и Ми-24, которые успешно применяются против медленных целей.

Реактивные дроны интегрируются в комплексные удары совместно с крылатыми и баллистическими ракетами для нагрузки систем ПВО. Типичная тактика включает запуск дронов-ловушек "Гербера" без боевой части для обнаружения позиций ПВО, затем удар реактивными дронами по обнаруженным целям и финальную волну из обычных Shahed для поражения незащищенных объектов.

Из хороших новостей:

турбореактивные двигатели создают значительно большую тепловую сигнатуру, делая дроны уязвимыми для инфракрасных систем наведения;

акустическая сигнатура реактивного двигателя также более заметна, что позволяет украинской сети из 10,000 акустических сенсоров обнаруживать их на большей дальности.

Украинская ПВО демонстрирует высокую эффективность против реактивных целей только при наличии современных систем.

Но есть нюанс.

Немецкие комплексы IRIS-T показывают близкую к 100% эффективность перехвата, но стоимость одной ракеты $430,000 делает их применение против дронов ценой $150,000 экономически нецелесообразным. Системы Patriot еще дороже — $3-$4 миллиона за ракету.

Что делать?

Продолжать разворачивать сети акустических датчиков для оперативного обнаружения местонахождения реактивного дрона, определения траектории движения. С реактивными дронами может вполне справляться еще советский ЗРК "Стрела-10" (в 90-е годы именно их изучали на военной кафедре). Но сколько ракет у нас осталось, не знаю. Производство комплексов и ракет было в России. Можем ли делать аналоги — вопрос. Электронная война остается эффективной против GPS-наведения — система "Покрова" успешно сбивает с курса дроны, заставляя их падать в Беларуси и Румынии. Но против дронов с инерционным наведением или оптическими системами самонаведения эффективность РЭБ резко снижается. Использовать лазеры. В Украине был представлен лазерный комплекс "Тризуб". Якобы протестировано сбитие целей на расстоянии 5 тыс. метров. ТТХ не нашел, но пишут, что сбивает быстро движущиеся цели на расстоянии до 3 км и ослепляет до 10 км. Стоимость выстрела — несколько долларов. Стоимость одной установки (по аналогам) — до $5 млн. Вернуть в Украину часть из 20 тыс. ракет ("земля-воздух"), которые Трамп передал на Ближний Восток. Речь шла, скорее всего, об APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) с лазерно-направленными 70-мм ракетами, предназначенными для борьбы с дронами. Их технические характеристики включают лазерное наведение, скорость до 1000 м/с и боеголовку 4,5 кг, что делает их пригодными для перехвата дронов. Стоимость одной ракеты, по оценкам, составляет около $35,000. Использовать реактивную авиацию. Но здесь вопрос экономической целесообразности. Средняя стоимость сбивания одного "шахеда" с МиГ-29 с Р-73 будет примерно $150,000, а с F-16 с AIM-9 Sidewinder — $38,000. Если F-16 используют AIM-120 AMRAAM, стоимость может составлять от $400,000 до $1 миллиона, что делает такой подход нерациональным (хотя, если сравнивать со стоимостью возможных разрушений, смысл есть). Использовать классические ПЗРК: Stinger (стоимость выстрела $30 000, диапазон до 4,8 км, инфракрасное наведение, подходит для низколетящих целей), Starstreak ($15 000, диапазон до 7 км, лазерное наведение, высокая скорость, эффективен против маневренных целей), Igla ($15 000, диапазон до 5 км, инфракрасное наведение, эффективен против дронов с тепловым следом), RBS-70 ($75 000, диапазон до 8 км, лазерное наведение, высокая точность). Расширять линейку дронов-перехватчиков, создавая реактивные модели. Например, у нас уже есть реактивные ударные дроны "Ад" и "Паляница". Их скорость достигает 700 км в час. Но их стоимость слишком высока — $200 тыс. ("Ад") — $1 млн ("Паляница") за единицу. Хотя стоимость "Ад" близка к стоимости "Герани-3".

Итак. Россияне, скорее всего, будут наращивать производство реактивных дронов. Которыми будут терроризировать Украину осенью.

Ключевые цели — военные объекты, штабы, аэродромы, производство военной техники, энергетические объекты, логистические объекты. Будет тяжело.

Так что готовиться надо уже сегодня.

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