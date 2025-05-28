Как восстановиться после обстрела: Реакция на стресс, ошибки и что может помочь — собственный опыт психолога

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Реакция на стресс, мои ошибки и то, что может помочь. В воскресенье, на следующий день после ракетного обстрела, уничтожившего у нас в деревне половину улицы, когда зазвучала тревога, я поймала себя на мысли: "Боже, пусть просто это прекратится. Как угодно. Пусть просто прекратится этот ужас". И сразу себе сказала: стоп! Именно на это все и рассчитано. Что мы будем настолько истощены, что согласны на все. Что будем уверены, что мы больше не выдержим и не сможем сопротивляться. Ты просто измотана и еще не проработала то, что пережила. Ты справишься.

Я решила рассказать о нашем опыте переживания стресса, чтобы возможно, было более понятно, что может происходить с нами и близкими. И в чем мы должны быть внимательными. Опыт — живой и честный. Для меня важно то, что я одновременно нахожусь в разных позициях — того, кто переживает и реагирует, кто осознает опыт, стабилизирует и объясняет другим. Старалась писать конкретное. Но текст большой.

Дома, разрушенные в результате ночного ракетного обстрела села Мархалевка в Киевской области, 25 мая 2025 года Фото: Getty Images

Важно помнить, что реакции у всех разные — нет шаблонов. И реакции и состояния динамичны.

Само событие — ракетный обстрел — было в ночь на воскресенье. Но вот только сегодня во вторник у меня появилась возможность структурировать мысли. И сам опыт еще нуждается в проработке.

Наше безопасное место — в коридоре между гаражом и подвалом (он непригоден для укрытия). Мы с детьми во время тревоги были там. В этот раз одна из ударных волн от попадания ракет пришлась именно по стене, где гараж. А волна от взрыва шахедов некритично повредила другую сторону дома.

Обычно в экстремальных ситуациях я мобилизуюсь. И я говорю, что мне не страшно — в этот раз было не просто страшно, ужасно. И я самой себе говорила — это нормально. И детям говорила — нормально в этом ужасе бояться.

Объясняла детям и соседям, которые были на связи, что дрожь — это нормально. Так реагирует тело. Рвота, расстройство желудка, заикание — нормальная реакция на стресс.

Для меня было удивительно, с одной стороны, как быстро работает мозг, но из всего огромного количества практик, что у меня есть в запасе — я предлагала единственное (и то, что на самом деле работало) — пить воду маленькими глотками. Дышать вместе со мной. Прикасаться к телу, чтобы не терять с ним контакт.

Для себя отметила, что так сжимала зубы, что верхние зубы даже начали шататься. Пыталась расслабить челюсти.

Реакция на стресс очень разная:

Один ребенок покраснел, начал много говорить, сразу описывал все свои ощущения и все события — он отреагировал. С ним мы отработали один из протоколов EMDR.

У второго ребенка была другая реакция — бледность, молчаливость, сцепление. И мне важно было поддерживать контакт и предлагать действия. Хотя сын и дочь и сами — просили меня пить воду, останавливали, когда я пыталась искать кошку. Потому что еще было опасно.

Дочь говорила — я так хочу ругаться. Мы с сыном "дали разрешение" — да ругайся на здоровье. (Она говорила, что рус---ня козлы и уроды). Но в переписке с кем-то из наших близких, когда она сказала эти слова — ей ответили: ты должна быть выше этого, не уподобляться врагам. Я сказала: можешь и этого человека послать. Теперь это будет нашим мемом.

В реакции на стресс — нельзя стыдить, воспитывать!

Действительным ощущением поддержки было то, что мы были в контакте с друзьями и соседями. Списывались. Это действительно стабилизирует. Потом, когда я анализировала — отметила — как важно держать контакт с кем-то снаружи. Кто рядом, но не с тобой в доме.

Растерялась, когда написала соседка — Светлана, это у вас пожар? Я вижу огонь.

И вот тут я не знала, что быстро делать. Нужно отработать действия. Мы должны держать внутри возможные алгоритмы действий.

После отбоя тревоги мы были настолько истощены, что все сразу уснули. Сын предлагал побежать помогать соседям. Но в чате написали, что там много специалистов ГСЧС. И мы, на самом деле, не могли.

В сам момент нам помогали:

Дыхание. Вода. Контакт с телом. Контакт с другими. Нормализация и объяснение состояния.

Моей ошибкой было то, что я не написала сразу — что с нами все хорошо. Дом вроде бы в целом цел.

Потому что мне начали звонить те, кто прочитал новости. Из заботы. И это было важным и ценным. Но я так и не смогла поспать.

Отметила себе — стараться позаботиться о себе и дать информацию другим.

Пока дети спали, осмотрела дом. Поняла, где самое критическое. Что нужно сделать немедленно, потому что это связано с безопасностью. Сразу мне чудом помогли отыскать мастеров.

Отметила — выписать себе контакты тех, к кому можно обратиться быстро за помощью.

Когда дети проснулись, сын помогал мастерам. И мы пошли к друзьям дочери, живущих на улице, что пострадала. Отнести игрушки — Обнимашки и помочь. Я не знаю, было ли это ошибкой. Идти с детьми по этой улице. Потом дочь говорила: "Я боюсь это помнить. И не хочу забывать". Наверное, все же это было моей ошибкой — не восстановившись идти в место боли.

Но — то, что нам с детьми помогло — когда мы сами предлагали помощь. У нас на улице много пожилых людей. Быть действенными — чувствовать, что можешь действовать — выводит из состояния беспомощности.

Когда ремонтникам удалось разблокировать гараж, чудом машина была не повреждена, мы решили поездить. Вот эта возможность перемещения в пространстве, возможность видеть людей, которые выглядят "невредимыми" — потому что у нас в селе мы все были в этот день "тенями" — тоже была спасительным решением. Как будто удалось "изменить фокус".

И вот после этого я выключилась. Фаза мобилизации изменилась.

Я уже не могла связно говорить, обычно я очень внимательна и благодарна за все комментарии. Спасибо всем за заботу. Я не могла никому отвечать. И, на самом деле, мысли и сейчас сложно формулируются.

Только после того, как друзья предложили привезти еду, я вспомнила, что еще не кормила ребенка.

В таких ситуациях нужна теплая еда! Предлагайте, пожалуйста, близким привезти то, что они бы хотели съесть.

Но пожалуйста, помните, что иногда есть потребность в том, чтобы кто-то был рядом. Просто молча. А иногда это наоборот — истощает. Не обижайтесь, если вам отказывают.

У меня пошло отреагирование в слабости и расфокусированности. И в том, что я боялась отвести взгляд от детей. Контролировала постоянно, чтобы они были в поле зрения. У одного ребенка в головной боли и раздражительности, у другого — в сонливости.

Даже кошка ела вместо 2 — четыре порции еды. И не отходила от меня.

У всех нас очень обострилась чувствительность на все сенсорные раздражители.

Я просила всех, кто хотел помочь, не приезжать. Не звонить.

Когда все же приехали друзья — привезли вкусняшек — я понимала, что мне сложно поддерживать зрительный контакт, что я с каждым словом теряю силы.

Важно

Я всегда сплю в одежде: надо ли фотографировать погибших во время обстрелов

И даже уже вчера (я вчера еще умудрилась провести практикум — и это было, на самом деле, для меня лично, правильной идеей. Потому что я делала то, что является моей ценностной опорой, я на нее опиралась. Но это усилило усталость),

когда приехали родственники, я объясняла — что каждый звук, прикосновение, вопрос, сигнал в телефоне, приготовление кому-то чая — усиливает истощение. Мы не "не рады их видеть", мы просто не можем быть в контакте.

И объясняла детям, что такая чувствительность, невозможность сосредоточиться, раздражительность — это нормально. Важно дать нервной системе время.

Сегодня я объясняла это соседям, чтобы снять чувство вины в их отношениях с близкими.

На этой фазе для нас были вспомогательные:

Действие. Помощь другим. Если есть силы, делать то, что является "несущей опорой" или спать.

Отцепиться от себя.

И помнить, что состояние динамично.

Сегодня у меня была фаза, когда я засыпала на ходу, и болтливости — когда мне нужно было выговариваться. Но те, кому я сказала, что не могу говорить — уже заботливо меня не беспокоили :) Пожалуйста, сверяйте состояние своих близких — оно меняется и потребности тоже.

Еще сегодня я поняла: перед тем, как написать кому-то сообщение, стоит заглянуть к нему на страницу. Чтобы возможно, понять, уместно ли оно для этого человека. Потому что вопросы ко мне вчера и сегодня: что посмотреть для спокойного вечера, где купить вашу книгу (которая точно есть во всех интернет магазинах). Запросы о выезде на интервью. Желание поделиться чем-то из жизни другой реальности может быть неуместным. Как и голосовые сообщения.

Когда ты звонишь или пишешь комментарий — если человек уже рассказывает о своем опыте, важно не прерывать его: "у меня тоже такое было". Даже если было.

Сегодня говорили с соседкой о том, как люди встречаются. Рассказывают друг другу о том, что произошло, и как будто начинают меряться болью и разрушением.

У каждого из нас он свой и опыт свой.

И реакции свои (и реакция на стресс может отличаться от тех, что я описала, быть отложенной).

И все важные.

И очень важна искренняя забота и вопрос — как вы, чем помочь. Даже, если скажешь — спасибо, мы в норме.

А еще — фиксация времени. Сегодня я разговаривала с ребенком, сказала что-то о событии, как будто оно было вот-вот. Дочка сказала: мама, сегодня вторник.

Мы — своими опытами, своей стойкостью — утверждаем жизнь. Пусть Жизнь нас хранит. И мы справимся! Фото: Getty Images

Нам важно фиксировать, что время прошло. Опыт уже в прошлом. Сегодня вечер вторника.

Дочь мне сказала: я поняла, почему ты всегда, даже когда мы ссоримся, прощаешься и говоришь что любишь. Я тоже так буду делать. Потому что неизвестно, что может быть дальше.

Я сегодня думала, что мы — своими опытами, своей стойкостью — утверждаем жизнь. Пусть Жизнь нас хранит. И мы справимся!

Обнимаю, Родина! Как я хочу победы!

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