Скоро в школу: 12 практических советов о том, как подготовить ребенка к учебному году в Украине

Скоро в школу. 12 практических пунктов и ссылок

Чтобы не происходило, каждый год в эти дни я отвечаю на вопросы родителей и педагогов и готовлю напоминание — что мы можем сделать, чтобы адаптация к школе проходила легче. Очевидное и не очевидное.

1. Возвращение к школьному режиму дня. "Восстановление рутин". Мы не можем спрогнозировать, какими будут наши ночи, но уже стоит укладываться раньше и просыпаться ближе к школьному времени. Так телу ребенка будет легче перестроиться, а устойчивый ритм добавляет ощущение безопасности. Можно делать это постепенно — ложиться и вставать на 10-15 минут раньше каждый день.

2. Профилактический осмотр. Есть время пройти обследование в поликлинике, сдать анализы — чтобы убедиться, что тело ребенка готово выдержать нагрузку, которая во время адаптации будет только расти.

3. Расширение круга общения. Если ребенок проводит время преимущественно с близкими взрослыми, в школе он может чувствовать себя более тревожно. Если есть возможность, направьте его в лагерь, кружок или безопасное пространство, где он мог бы общаться со сверстниками. Это поможет снизить риск тревоги и постепенно привыкнуть к большему количеству людей. Иногда я прошу семьи с детьми, которые в основном бывают дома, стараться чаще бывать в местах с большим количеством сенсорных раздражителей — чтобы тренировать выдержку к звукам и визуальным стимулам, постепенно увеличивая нагрузку. (Это скорее для нормотипичных детей).

4. Наблюдение за состоянием ребенка. Если вы замечаете тревожность, гиперосторожность, возбуждение, изменения пищевого поведения, снижение настроения или агрессивность, и это продолжается более месяца — стоит обратиться за консультацией к психологу. Лучше получить поддержку до начала обучения. Тревога перед школой может маскироваться под раздражительность, апатию или общее усиление тревожности. Часто именно сейчас запросы об изменении настроения детей оказываются именно тревогой перед новым учебным годом.

5. Спокойная подготовка вещей. Есть время начать спокойную подготовку вещей к школе. Лучше начинать с того, что для ребенка будет наиболее желанным. Новый пенал, ручки, спортивная обувь... Сегодня мы говорили со знакомым ребенком о том, что стоило бы перебрать вещи, в которых он будет ходить в школу. За лето ребенок из многих вещей вырос.

6. Подготовка рабочего места. Ребенок может сам или с помощью взрослых упорядочить стол, комнату или пространство для обучения дома. Это помогает настроиться на новый школьный этап.

7. Восстановление контактов. Часто дети испытывают тревогу перед возвращением в свой класс, к контактам — сохранились ли отношения, примут ли меня именно сейчас в группе, насколько все изменились. Можно предложить вместе с одноклассниками пойти в кино, чтобы наладить контакт. Иногда дети собираются и вместе играют в настольные игры, плетут сетки, делают заготовки на 3D принтерах, помогают в приютах для животных...

8. Если есть контакт с классными руководителями, узнайте, будут ли новые учителя, можно ли прогуляться по школе и увидеть изменения. Чем больше уровень тревоги, тем больше ребенку нужна информация о пространстве, правилах и отношениях. Если есть важные изменения в жизни ребенка, семьи, особенности его состояния или реакций — стоит сообщить об этом учителям.

9. Безопасность на пути в школу. Если ребенок будет добираться сам — проверьте, есть ли по дороге укрытие, проговорите и отработайте алгоритм действий и связи. Если школа новая, пройдитесь с ребенком, покажите столовую, уборную, укрытие.

10. Символ поддержки. Можно купить или сделать для ребенка что-то, что станет "якорем" спокойствия и напоминанием: "Я с тобой, где бы ты ни была/был" — браслет, значок, брелок, маленькая мягкая игрушка, фонарик. Или сделать совместное фото, чтобы оно было с ребенком в школе.

11. "Витамины близости". Вместе с UNICEF Ukraine и Ты как? мы создали копилку в поддержку детей и взрослых:

12 стикеров для Viber и Telegram;

24 идеи, что сказать вместо "молодец";

12 идей записок в ланчбокс или рюкзак.

Все — в свободном доступе. Стикеры для мессенджеров — короткие забавные сообщения ("я в безопасности", "обнимаю", "держу за лапку"), которые могут быть особенно удобными для подростков. Записки — для младших школьников, чтобы ребенок чувствовал ваше присутствие на расстоянии. А вместо "молодец" — слова, которые поддерживают и добавляют мотивации.

Люблю этот наш проект. Скачать можно здесь.

12. "База" самоподдержки. Вместе с детьми можно создать набор практик, которые помогут успокоиться и почувствовать больше контроля, когда нас нет рядом.

в приложении "Моментал" (проект ЮНИСЕФ, для которого я создавала 365 упражнений) есть практики заземления, дыхательные, для мышечной релаксации и развития межполушарного взаимодействия;

еще одно приложение — Safe Place;

книжечка-раскраска с идеями для успокоения.

Я готовлю сейчас новый проект для родителей подростков и провожу фокус-группы с детьми. Недавно спрашивала: что для вас было бы важнее всего — почувствовать и услышать от взрослых.

После нормального подросткового "оставьте в покое" — звучало — "уважение". И — "Я всегда чувствую, когда в меня по-настоящему верят, а когда просто что-то говорят, потому что так правильно".

И напомню, что в нашем с UNISEF проекте "Одним словом" — огромное количество детей-школьников сказали, что оценки ощущаются как стрессор на уровне тревог и взрывов.

А помогает справиться со стрессом — присутствие и поддержка близких.

Пусть дети чувствуют наше уважение и веру в их силы и потенциал. И всем нам хватает сил

