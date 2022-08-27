Пора в школу. 25 советов от Светланы Ройз: что делать родителям и учителям

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Что нужно помнить о возможных изменениях в учебных навыках

Летний откат в знаниях — в этом году мы не можем спрогнозировать, сколько времени нужно отвести на повторение материала. К привычному "летнему откату" присоединился стресс — это влияет на работу долгосрочной памяти. Детям важно объяснить, чтобы снять их тревогу — все постепенно вспомним. Многие дети отвыкли писать ручкой на бумаге. У многих точно поменяется почерк, мы можем наблюдать некоторый регресс в письменных навыках. Все со временем вернется, важно чаще и взрослым, и малышам давать упражнения на расслабление мышц, помнить, что сейчас темп обучения и темп письма будут замедляться. Дети (и взрослые), пережившие опыт травматизации, часто на время, пока не стабилизируются, "забывают" правила орфографии. На последствия ковида у многих наложился стресс. Возможно, помогут игры со словами, кроссворды, карточки. Могут быть сложности с предметами и знаниями, связанными с пространственной ориентацией (это одновременно и геометрия, и тригонометрия и то, что связано с предлогами — над — за — под — через. Нам нужны любые активности, где бы ребенок мог создавать 3-д модели — лего, пластилин, оригами, лепка, спорт, игра на музыкальных инструментах. Травматический опыт усложняет восприятие абстрактных понятий. Именно сейчас нужна наглядность, прикладные, практические, конкретные, понятные знания и действия. Навыки чтения. У каждого из нас (взрослых и детей) была своя адаптация к стрессу — кто-то начал учиться и больше читать, а кто-то не может сконцентрироваться. Навыки чтения у детей могут ухудшиться. Важно помнить, что это временно. Все восстановится (об условиях, в которых это может произойти быстрее — чуть ниже). Долгосрочная память — процессы запоминания информации могут быть усложнены. Когда мы переживаем стресс, то работа гиппокампа, который отвечает в том числе за долговременную память, угнетается. Поэтому начинаем с маленьких объемов информации, закрепляем все в действиях, в движениях — на переменах двигаться обязательно! Дети во время учебы могут крутить что-то в руках, качаться на стуле — это не отвлечение, это их способ "оттормозить" лишние сигналы. Многие дети так, наоборот, концентрируются. Возможно, есть смысл включить такие движения-зарядки в учебный процесс. Многие дети за это время привыкли держать телефон в руках — это для них символ управляемости, контролируемости. Нужно подумать, что с этим делать — может, включать приложения в телефонах в процесс обучения. Детей может больше, чем в другие годы, раздражать то, что не чувствуется практическим. Важно готовиться к вопросам — как это использовать, можно давать больше проектной работы.

Что нужно помнить об эмоциях и отношениях

Мы не знаем, что может стать триггером для эмоциональных реакций — во время подготовки уроков мы должны быть очень аккуратны с подбором видео, фото и музыки. Желательно знать, через какой опыт прошла семья, чтобы оказать поддержку, если она нужна (что делать, если у ребенка паника, я писала, это будет в онлайн-курсе). Пожалуйста, избегайте неожиданных звуков.

Безопасность. Любой процесс обучения начинается с ощущения безопасности. Безопасность — это наша предсказуемость, знание правил, знание территории, неприкосновенность телесная, уважение к границам, понятные правила, "безопасное пространство" — когда ребенок даже на своем огороде может "уединиться". Придумайте жест, который это показывает. Можно начинать урок с того, что все стучат ладонями по столам, создают из карандашей, рисуют круг — свое защищенное пространство.

Близость. Единство — возможно, начинать урок нужно с песни, петь вместе. Возможно, нужно создать свой девиз, ритуалы приветствия — прощание, делать общие проекты, вместе помогать ВСУ, высаживать растения.

Структура: правила, расписание.

Поддержка: поощрение, фиксация результата.

Правила во время учебы

Сейчас легализован ненормативная лексика — нужно сразу вводить правила и договариваться, что в вашем сообществе приемлемо. Когда мы проживаем стресс или травматический опыт, мы перестаем ощущать свои потребности — напоминайте, что нужно пить, есть, идти в туалет, двигаться. Лимбическая система не может выдержать напряжение — красные рамочки в презентациях, острые углы в рамках, которые накладываются на слайды, эмоциональные картинки, много информации в слайдах — все это может вызвать неожиданные, и неосознанные перегрузки. Стресс и травматизация изменяют и фрагментируют наше восприятие времени и реальности. Нам обязательно нужно подчеркивать текущую дату. Чем больше тревоги, тем больше информации — объяснений, структуры, нужно рассказывать, что за чем будет идти по действиям. Правила, рутины, обязанности — все это сейчас и есть терапия. Повторять часто свое имя — заметила, что дети часто забывают новые имена (да и старики). Одна из знакомых девушек сказала: "Помню, что вы Светлана Ройз, а как просто вас зовут — не помню". Во время стресса мы более "правополушарные". Дети более внимательны к сигналам сенсорным, невербальным, чем к нашим словам. Могут переутомляться от нагрузки контактами, потому что отвыкли от них за время онлайн. Нужно делать паузы, пить воду, когда чувствуем напряжение — делать зарядки. Опыт ребенка, подвергшегося травматизации, фрагментирован. Он может не помнить того, что мы точно уверены, что помнить должен. Нам нужна связь "прошлое — настоящее — будущее". Если ребенок вернулся в свою школу, в место, где был — нужно вместе ходить по школе, вспоминать, касаться оставшихся вещей. Когда мы проживаем сложный опыт, стресс, травматизацию — меняется самооценка, сейчас часто дети живут в режиме ожидания неудачи. Им нужен опыт и поддержка. Маленькие знакомые задачи, задачи, в которых был бы скорый результат. Празднование побед дня. Не давать практик с закрытыми глазами — сейчас дети и взрослые не закрывают глаз, потому что так они теряют контроль. И если закрыть глаза, а вдруг будет тревога — это может стать ретравматизацией. Не просите дышать глубоко – глубокое дыхание может провоцировать более сильные эмоциональные проявления. Дышим так, как дышится. Пытаемся делать акцент на выдохе. Обязательно оговорить все, что связано с сиренами, укрытиями. Важное правило: мы сочувствуем — не жалеем. Дети переживают сложный опыт, но точно справятся. Все эти пункты не для того чтобы видеть в детях "бедняжек" и делать работу за них. Мы акцентируем внимание на их силе и поддерживаем то, в чем можем. Они точно справятся и мы точно справимся.

Детей и взрослых, с которыми я встречаюсь сейчас, я спрашиваю: "Какая ваша сила все это время вам помогала, на какой новый навык вы можете опираться и перенесете его даже в мирное время?"

Обнимаю, Семья, как я хочу безопасности, добрых взрослений нашим детям и Победы!

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