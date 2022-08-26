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Мнения Российско-украинская война Станция Чаплино под Днепром подверглась ракетной атаке ВС РФ

Страна-террорист нам мстит. Убийство в Чаплино – новое преступление России

"Дети не должны гореть в машинах и гибнуть от ракет. И я хочу, чтобы весь мир увидел Чаплино. Чтобы запомнил новое преступление России, как запомним его мы". Мнение.

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Первая леди Украины
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Чаплино, обстрел Чаплино, станция Чаплино
Последствия обстрела железнодорожной станции в поселке Чаплино

Мама и два мальчика были дома в поселке Чаплино, когда прилетела первая российская ракета. Из-под завалов их достали соседи. Но не всех живыми – 11-летний ребенок погиб… Следующие российские ракеты, попавшие в местную железнодорожную станцию, убили еще одного ребенка – шестилетний мальчик сгорел в авто рядом… Теперь, когда поисковые работы завершены, мы знаем, что в результате российского удара по мирному поселку на Днепропетровщине погибли 25 человек…

Россия продолжает убивать наших детей и разрушает наши семьи. Особенно страна-террорист хотела нам горя именно в День Независимости – обстрелы не утихали по всей стране. В больницах – раненые, самая маленькая из них – двухлетняя девочка из Днепропетровщины…

Когда меня спрашивают, что самое ужасное было за эти полгода российской агрессии, я честно говорю, что самое ужасное – каждый раз. Каждый раз, когда гибнут мирные люди, дети в Харькове, Одессе, Николаеве, Чернигове, Сумщине, Киевщине, Краматорске, Кременчуге, Виннице… Теперь самое ужасное произошло в Чаплино. В День Независимости, которую страна-террорист так и не смогла у нас отнять. За что и мстит мирным людям.

Нужно ли говорить, что так не должно быть? Что дети не должны гореть в машинах и гибнуть от ракет? Я хочу, чтобы весь мир увидел Чаплино. Чтобы запомнил новое преступление России, как запомним его мы.

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