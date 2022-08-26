Країна-терорист нам мститься. Вбивство в Чаплиному — новий злочин Росії

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Мама та два хлопчики були вдома у селищі Чаплине, коли прилетіла перша російська ракета. З-під завалів їх дістали сусіди. Але не всіх живими – 11-річна дитина загинула… Наступні російські ракети, які потрапили в місцеву залізничну станцію, вбили ще одну дитину – шестирічний хлопчик згорів у авто поруч… Тепер, коли пошукові роботи завершені, ми знаємо, що внаслідок російського удару по мирному селищу на Дніпропетровщині загинули 25 людей.

Росія продовжує вбивати наших дітей та руйнує наші родини. І особливо держава-терорист хотіла нам горя саме в День Незалежності – обстріл не вщухав по всій країні. У лікарнях – поранені, найменша з них – дворічна дівчинка з Дніпропетровщини.

Коли мене запитують, що найжахливіше було за ці пів року російської агресії, я чесно кажу, що найжахливіше – щоразу. Щоразу, коли гинуть мирні люди, діти у Харкові, Одесі, Миколаєві, Чернігові, Сумщині, Київщині, Краматорську, Кременчуці, Вінниці… Тепер найжахливіше сталося у Чаплиному. У День Незалежності, яку держава-терорист так і не змогла у нас відібрати. За що й мститься мирним людям.

Чи треба казати, що так не повинно бути? Що діти не повинні горіти в машинах та гинути від ракет? Я хочу, щоб увесь світ побачив Чаплине. Щоб запам'ятав новий злочин Росії, як запам'ятаємо його ми.

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