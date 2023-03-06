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Мнения Российско-украинская война

Их нужно остановить. Российские военные изнасиловали не менее 171 украинца, в том числе 13 детей

"Виноват всегда нападающий, агрессор, а не жертва. Пострадавшие должны это знать. Государство всегда на их стороне и все международное право, весь свободный мир на их стороне. Мы должны гарантировать поддержку и помощь каждому. И мы обязаны гарантировать им самое главное — справедливость. Наказание для их обидчиков". Мнение.

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Первая леди Украины
eye 284
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Фото: Facebook Елена Зеленская | Среди изнасилованных — 39 мужчин и 13 несовершеннолетних, в том числе мальчик
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Это произошло в Херсонской области. Угрожая применением оружия, военный РФ неоднократно насиловал 62-летнюю женщину. Теперь с ней работают психологи.

Это произошло в Киевской области. Захватчики насиловали девочку и маму, отца избивали и заставляли наблюдать. В настоящее время семье также оказывается психологическая помощь.

Еще одна семья на Киевщине, мама, дочь и внучка, подвергалась насилию от оккупантов две недели. Теперь ей постоянно оказывается психологическая поддержка.

Это произошло в Святогорске. Женщину насиловали трое военных РФ. Сейчас она работает с психологом и даже помогает другим женщинам, над которыми так же совершалось насилие.

Это лишь некоторые случаи сексуального насилия, совершенного российскими захватчиками, которые расследует Офис генерального прокурора. В целом ОГП зафиксировал 171 такой факт. За этими цифрами не только женщины. Среди пострадавших — 39 мужчин и 13 несовершеннолетних, в том числе мальчик. Мы знаем об этом, потому что пострадавшие и их близкие нашли силы свидетельствовать. Сколько страдают молча, тем более на пока оккупированных территориях, мы не знаем.

Я рассказала об этом на международном форуме United for Justice. Участие в нем приняли первая леди Латвии госпожа Андра Левите, Президент Европейского парламента госпожа Роберта Мецола, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и спецпредставитель Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликта госпожа Прамила Паттен.

Эта мероприятие должно стать юридическим "Рамштайном", который поможет объединить усилия по привлечению всех виновных в совершении международных преступлений против Украины к ответственности. Ведь правда в том, что потерпевший никогда не несет ответственности за преступление. Ответственен только исполнитель.

Всегда виноват нападающий, агрессор, а не жертва. Вот что должны знать пострадавшие. Они должны знать, что государство всегда на их стороне и все международное право, весь свободный мир на их стороне. Должны гарантировать поддержку и помощь каждому. Но главное, все мы обязаны гарантировать им самое главное — справедливость. Наказание для их обидчиков. Но это нужно не только пострадавшим, не только украинцам.

Осуждение российских изнасилований и других военных преступлений требуется как прецедент. Чтобы любой потенциальный агрессор, коллективный насильник в мире знал, что подобное не пройдет безнаказанно, что лучше не нападать — даже не пробовать.

Осуждение российских насильников нужно, чтобы не насиловали больше никого, чтобы мир стал более безопасным и человечным местом, в котором зло находит наказание.

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