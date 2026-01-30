Когда тело не чувствует мороз: как изменения в организме могут привести к переохлаждению

Неочевидное о холоде. У меня всегда была сильная реакция на холод, и тело подает "холодовую реакцию" — дрожью. С 2022 года я готовилась, приучала себя переносить низкие температуры. Но я чувствую холод — это дает мне возможность позаботиться о себе, как минимум, чтобы не было переохлаждения.

В недавние сильные холода меня напрягла реакция человека, который был рядом. Я пыталась понять, что происходит.

Спрашиваю его: — Ты мерзнешь? — Нет (я в тот момент очень мерзла). — Давление нормальное? — Да. При этом руки и ноги были ледяными и он был бледным.

Человек говорит: "Мне не холодно". Он даже не надевал носки. Но объективно было очень холодно.

За эти морозные дни я несколько раз слышала от знакомых, что они заболели из-за переохлаждения. И оказалось, что не только потому, что действительно было холодно, а именно потому, что у них было изменено ощущение холода.

Ответ был похож: я просто не заметил/ла, как замерз/ла. И они не позаботились о себе так, как могли. Именно в тот момент у них были условия и возможность согреться и одеться.

Я вспомнила, что очень давно читала материалы о том, как некоторые лекарства могут влиять на восприятие температуры и терморегуляцию.

Моя знакомая не имеет диагностированных серьезных неврологических заболеваний, но я знаю, что она принимает антидепрессанты. И они для нее важны и нужны.

Я решила написать (дернуть) знакомых невролога, эндокринолога и психиатра, чтобы с разных сторон для себя самой исследовать, почему человек может не чувствовать холод.

Признаки, на которые важно обращать внимание:

когда изменилась реакция на холод — человек может легко переохлаждаться, но не замечать этого вовремя;

нет дрожи даже в сильные холода;

у человека появляются онемение, бледность, сильная слабость.

Иногда холод может не ощущаться из-за периферических нейропатий. Именно об этом я говорила с неврологом. Так уже на консультации оказалось, что у знакомой есть и нарушение чувствительности пальцев ног.

Периферические нервы можно сравнить с проводами, которые идут от головного и спинного мозга к коже, мышцам, внутренним органам и обратно к мозгу. Нейропатия — когда эти "провода" работают хуже, и сигнал, например, "холодно", не доходит или доходит искаженным.

Дрожь — это автоматическая реакция, которую запускает вегетативная нервная система. Когда холодно, мозг через гипоталамус передает сигнал мышцам. Мышцы начинают быстро и непроизвольно сокращаться. При этом образуется тепло, температура тела повышается, и это уменьшает риск переохлаждения.

Без этого сигнала человек может не успеть защититься от холода и позаботиться о себе.

Если работа нервной системы изменена, тело может "замечать" холод гораздо позже (или наоборот, мерзнуть сильнее), дрожь может вообще не возникать. Такое бывает при истощении, после длительного стресса или травматического опыта, при депрессии (в том числе и когда человек не принимает антидепрессанты).

Но важно сказать, что отсутствие дрожи может быть и реакцией энергосбережения.

Вообще, из-за влияния на центры терморегуляции в мозге некоторые лекарства (не только АД) (у некоторых людей, потому что это происходит не у всех) могут менять то, как мы реагируем на тепло или холод. Человек объективно может мерзнуть, как моя знакомая, но субъективно не чувствовать этого.

Я в прошлом году проходила курс лечения у эндокринолога из-за болезни щитовидной железы. Тогда обнаружила, что изменения в терморегуляции и ощущении холода\тепла могут иметь и гормональные причины. И это может быть следствием различных болезней. В том числе признаком дефицита витаминов.

Ну и есть еще один важный момент — диссоциация. После опыта стресса или травматизации, от истощения организм может "приглушать" телесные сигналы, мы можем чувствовать себя отсоединенными от тела, в том числе может меняться и ощущение холода.

Важно помнить, что диссоциация имеет свою защитную функцию — это временный защитный механизм нервной системы.

Если есть показания — лекарства пить обязательно нужно. Антидепрессанты — важны. Когда мы переживаем стресс — у этого могут быть последствия.

Если наше тело меняет привычные реакции, например, перестает реагировать на холод, за этим важно следить.

Мы все разные в своих телесных реакциях.

И сейчас время быть к себе и другим внимательнее и теплее — получилось буквально и метафорично.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

