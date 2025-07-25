Мат как обезболивающее: почему на протестах в защиту НАБУ так много нецензурной лексики

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О детях, протестах, критическом мышлении и ругани.

В любых сложных темах и ситуациях мы пытаемся понять, что об этом уже знает ребенок, какая у него сформировалась внутренняя картинка. Что именно он понимает. Что он запомнил и что для него стало самым важным.

Важно, чтобы он не просто разделил с нами опыт, не только чувствовал себя причастным к важным событиям. А чтобы формировал понимание. Конечно, в форме, доступной для его возраста.

Это касается и протестов, и темы секса, и темы смерти, и темы войны.

Я спрашивала нашу 11-летнюю дочь, что, по ее мнению, происходит возле театра Франко. Что она понимает, хочет ли, чтобы я что-то прояснила. И мы вместе читали, что такое НАБУ и САП.

Мне важно, чтобы ее участие в будущем в событиях и акциях — а я уверена, что они будут — не было "за компанию" или "ради селфи на память".

Я хочу, чтобы она привыкала задавать вопросы — себе и другим.

Она пыталась подхватывать выкрики, в которых было ругательство. Я ей сразу сказала, что именно здесь — это разрешенный язык протеста.

В быту у нас с дочкой их нет. Но они точно есть в ее почти подростковой жизни. И я не питаю иллюзий, что она не знает этих слов или никогда их не использует.

Я хочу поделиться размышлениями о ругани. В комментариях многие писали именно об этом.

Самый простой способ обесценить что-то действительно важное — обесценить форму, в которой оно выражается.

В состоянии сверхнапряжения, ощущении несправедливости, угрозы, боли — мы нуждаемся в выражении, отреагировании. Ругань — это сигнал, что напряжение, боль и гнев уже не вмещаются в "цивилизованные" приемлемые формы.

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Мы знаем, что использование ругани в экстремальных ситуациях вызывает выброс эндорфинов и работает как временное обезболивание.

С другой стороны, "сильная эмоция", которая не успевает или не может быть отрефлексирована, не находит другого пути — может прорываться в "сильном слове". Возможно, если привычка к осознанию эмоций и состояний, привычка "паузы между стимулом и реакцией" не формируется, ругань становится привычкой.

Культура общения онлайн — вообще не многословна. Создание мемов, картинок, коротких фраз, за которыми метафора, образ, не требующие объяснения — это же современный формат коммуникации. Мемы, которые содержат сленг или ругань, вызывают более сильную эмоциональную реакцию (больше лайков) и, возможно, формируют общее эмоциональное поле.

Формат протестных плакатов — это мемы, вышедшие за пределы экрана.

Ругань — это возможность для детей проявить сопротивление и силу. Это доступное действие. "Пассивное действие", которое не требует разрешения. И, возможно, это то, что "я могу держать в своих руках".

В протестной культуре ругань может означать: "Мы говорим честно, прямо, даже грубо — мы не прикрываемся красивыми словами. Мы говорим в лоб, как есть. И ожидаем от вас прямой коммуникации и действий.

Когда рядом смерть и постоянная угроза, исчезает смысл многих условностей. Речь, как и жизнь, становится максимально прямой.

И есть еще серьезное: те, кто работает с детьми, отмечают, что и у младших, и у старших детей развитие речи требует особого внимания. Словарный запас, связная речь, способность к рефлексии, умение объяснить свои потребности — для многих детей это зона развития.

Онлайн, длительный стресс (который точно влияет на речевые центры), невозможность свободно общаться вне школы, отсутствие опыта рефлексии, усталость и истощение взрослых, которым часто "не до разговоров" — все это может упрощать речь детей или не дает ей развиваться.

Но это совсем другая, отдельная тема. Она не о протестах, не о зрелости, которая именно сейчас проявляется и не о силе.

Сил нам всем!

Обнимаю, Родина, как хочу Победы!

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