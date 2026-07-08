Жизнь после обстрелов: как бороться со стрессом и отчаянием

Об истощении, тревоге и безнадежности. Точнее, о надежде.

Сегодня мы беседовали с разными людьми о том, что, помимо изнеможения после этой ночи, даже у тех, кто держался, появились тревога и безнадежность.

Истощение и усиление тревоги — для нас более очевидны, их легче объяснить. Мы уже так много знаем о реакциях на стресс и о том, что может нам помочь.

Но раньше было так: я чувствую опасность — мобилизуюсь и восстанавливаюсь. Сейчас чаще бывает так: я чувствую опасность — мобилизуюсь и… одновременно ожидаю следующей опасности.

Именно это тоже очень изматывает. Не дает завершить цикл стрессовой реакции.

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Поэтому самое главное сегодня и в такие дни — не увеличивать нагрузку. Ведь сама ночь уже стала чрезвычайной нагрузкой. Если есть возможность, стоит избегать всего, что может еще больше стимулировать нервную систему и оказаться травматичным: новостей, фотографий, сложных решений, споров.

Нам действительно помогают простые действия

Потому что мозг постоянно пытается предсказать, что будет дальше.

Во время обстрелов мир становится непредсказуемым. Поэтому после них даже такие простые вещи, как почистить зубы, застелить кровать, полить цветы или вытереть пыль, становятся для нервной системы сигналом: я хоть на что-то могу повлиять. В мире ещё есть что-то, что происходит так, как я ожидаю.

Если есть силы и желание, хорошо просто быть рядом с людьми. Просто молча находиться рядом, видеть других. Наши нервные системы взаимодействуют друг с другом. Нам очень важно знать, что где-то рядом есть свои.

После таких ночей мы часто стараемся быстро собраться и приступить к делу. В этом заключается большая сила. Но нам так важно дать нервной системе возможность завершить реакцию на пережитое.

Смешно говорить украинцам: "Тебе нужно расслабиться". Мы можем обеспечивать лишь частичное восстановление в периоды "достаточной безопасности".

Мне нравится, что по аналогии с выражением "достаточно хорошая мама" иногда используют и слова "достаточная безопасность". Это когда именно в данный момент угроза не является непосредственной, и я могу позволить нервной системе хотя бы немного ослабить мобилизацию.

Мы не можем сейчас говорить, даже в моменты, когда нет поводов для беспокойства: "Я в безопасности". Наш мозг невозможно убедить в этом. Но нам важно найти то, что остается устойчивым и надежным, несмотря на опасность. Находить и отмечать моменты "достаточной безопасности", чтобы нервная система успевала хоть немного восстановиться.

Например: сейчас я могу быть дома, я пью теплый чай. Я знаю, где находится укрытие или мое условно защищенное место. Я могу обнять ребенка, он со мной. Сейчас я могу немного полежать.

У нас в деревне сегодня долго не было электричества. Когда свет включили, это было как во времена отключений — словно возвращение какой-то небольшой опоры и благодарности.

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Наше чувство безнадежности и тревоги,

которое может проявляться после обстрелов, связано с тем, что после сильного стресса мозг временно теряет способность представлять себе будущее.

Особенно после таких ночей чувство безнадежности не обязательно означает, что мы утратили надежду как ценность. А лишь то, что сейчас почти все ресурсы были направлены на выживание свое и близких. И мы знаем, что это не последний случай — знаем, что это будет повторяться. Не знаем только — когда. Эта неопределенность и само осознание этого тоже изматывают.

Еще раз повторю — наше истощение и чувство неопределенности не означают, что мы утратили надежду как ценность.

Сегодня я подумала, что именно тогда, когда на надежду не хватает сил, начинает действовать Вера. В то, что для каждого из нас важно и искренне.

Нам нужны крошечные шажки, чтобы дать нервной системе и мозгу хоть немного передохнуть, обрести опору. Ощущение "сейчас" — от него мы сделаем шаг к ощущению "завтра". У каждого они свои.

Знаете, я вчера ночью, во время взрывов, оплатила онлайн-курс по танцам. Сегодня должно было состояться первое занятие. Не хватило сил присоединиться. Но то, что у меня вообще есть это намерение, — именно сейчас придает мне сил.

Сегодня я должна была поехать к парикмахеру в соседнее село. Утром я написала ей: "У вас хватит сил работать? Может, перенесем визит?" Она ответила: "Красоту нельзя откладывать".

Я сидела в кресле, смотрела на себя в зеркало, немного жалела себя, но думала, что это прекрасный час безделья, когда о тебе заботятся.

А еще — к нам сегодня приехали гости. Молодая женщина, ожидающая ребенка, которую я знала ещё в детстве. Так было приятно услышать, что она хотела обняться со мной перед родами. Уже совсем скоро они встретят малыша. Они приехали с крошечной собачкой, которая иногда прыгала ей на колени и лизала животик, представляете?

В этом было столько жизни!

Сегодня я хотела написать пост о состоянии нервной системы и о том, что может помочь, когда мы одновременно истощены и перевозбуждены, но не хватило сил. Напишу в ближайшие дни, это важная тема.

Я верю в Жизнь. Пусть она защищает нас всех.

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