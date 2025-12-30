Пусть будут праздники: что подарить родным и близким на Новый год

Расскажу о нескольких идеях подарков, вдруг вы ищете для близких и друзей. Некоторые точно будут классными подарками тем, кто сейчас за границей.

Здесь напишу о самих изделиях и моей с ними истории...

1. Чашка — старшие дети подарили мне чашку, внутри которой нарисовано сердце.

Это такая прекрасная идея. Это и напоминание о детях. И в то же время ты как будто чувствуешь самое "сердце напитка" — будто он раскрывает свой вкус глубже и сильнее.

Я нашла мастерицу в инстаграм. У нее очень много разной хрупкой красоты.

2. Свечи Zapashna — я недавно заказала их. Представьте, свечу с ароматом "Национальная опера Украины". Знаю, что буду отправлять друзьям в другие страны свечу "Киев". И зажгу на Новый год "2026". Очень у него приятный аромат.

3. На ярмарке в школе у дочери купила подсвечник "украинская печь". Играю с ним, как ребенок. Можно подобрать различные наборы к печке. С рогачем, караваем, дидухом, пирожками. Мастерица делает точные модели. А когда тушишь свечу, из трубы идет дым.

4. Как-то мне подруга подарила цветы. Забрала посылку из НП. Не сразу вообще поняла, что это не живые цветы, а зефир. Впервые видела такие. Очень вкусно и нежно.

Сейчас у мастериц еще есть зимняя красота. Мастерская Art Food.

5. Кармашек. Я хотела себе черный с вышивкой, изысканный. Но когда увидела этот, не сдержалась. Теперь надеваю его и на платья, и на джинсы.

А еще потом заказывала в этой мастерской платье. Мастерицы очень внимательные. Мастерская "Мир чувств".

Пусть будут праздники. И подарки. И радость. И все наши мастера имеют много заказов.

