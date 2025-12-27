Идеи для подарков на Новый год: лучшие беспроводные наушники 2025 года (фото)

TWS-наушники остаются одним из самых популярных и желанных подарков на новогодние праздники. В 2025 году производители порадовали нас моделями, которые предлагают флагманские функции даже в среднем ценовом сегменте.

Фокус выбрал три лучшие модели наушников, которые станут отличным подарком. В нашей подборке — доступный хит с топовым шумоподавлением, сбалансированный вариант с кучей датчиков и безальтернативный флагман для владельцев iPhone.

Realme Buds Air7 Pro

Один из самых качественных представителей среднего класса за разумные деньги. Главная фишка модели — эффективное шумоподавление до 53 дБ, которое действительно работает, отсекая гул транспорта и офисный шум. Внутри установлена продвинутая система из двух драйверов (динамического и микропланарного), обеспечивающая детальный и насыщенный звук с поддержкой кодека LHDC 5.0.

Realme Buds Air7 Pro Фото: allo.ua

Наушники могут похвастаться отличной автономностью: до 12 часов работы без подзарядки и до 48 часов с кейсом. Среди уникальных функций — "Золотой профиль звука", который подстраивает звучание под особенности вашего слуха, и пространственное аудио. Дизайн кейса также обновили — теперь он напоминает стильный алюминиевый чемоданчик.

Цена: от 2 890 грн.

Huawei FreeBuds 7i

Идеальный баланс функциональности и цены. Эти наушники выделяются рекордным количеством встроенных сенсоров, включая гироскоп и датчик костной проводимости. Это позволяет управлять вызовами кивками головы и наслаждаться объемным звуком с отслеживанием положения головы. Шумоподавление здесь интеллектуальное (версия 4.0): оно работает быстрее и эффективнее, чем в предыдущем поколении, особенно в борьбе с голосами.

Huawei FreeBuds 7i Фото: YouTube

Звучание чистое и детальное, с поддержкой кодека LDAC. Автономность составляет до 8 часов (до 35 часов с кейсом), а быстрая зарядка за 10 минут дает 4 часа музыки. Эргономичная форма и защита IP54 делают их приятным вариантом для повседневной эксплуатации и спорта.

Цена: 3 699 грн.

Apple AirPods Pro 3

Лучший подарок для владельца iPhone. В третьем поколении Apple не только вдвое улучшила шумоподавление, но и превратила наушники в фитнес-гаджет. Встроенный пульсометр отслеживает сердцебиение во время тренировок даже без Apple Watch. Появилась защита от пыли и влаги по стандарту IP57, а новые амбушюры XXS и измененный угол наклона обеспечивают надежную посадку в любых ушах.

Apple AirPods Pro 3 Фото: 9to5mac.com

Звук стал еще детальнее, а басы — глубже. Автономность выросла до 8 часов с включенным "шумодавом". Также добавлена функция живого перевода (Live Translation), которая работает без интернета. Это ультимативное решение, которое бесшовно работает в экосистеме Apple.

Цена: от 10 609 грн.

