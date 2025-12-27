Ідеї для подарунків на Новий рік: найкращі бездротові навушники 2025 року (фото)

TWS-навушники залишаються одним із найпопулярніших і найбажаніших подарунків на новорічні свята. У 2025 році виробники порадували нас моделями, які пропонують флагманські функції навіть у середньому ціновому сегменті.

Фокус вибрав три найкращі моделі навушників, які стануть чудовим подарунком. У нашій добірці — доступний хіт з топовим шумозаглушенням, збалансований варіант з купою датчиків і безальтернативний флагман для власників iPhone.

Realme Buds Air7 Pro

Один із найякісніших представників середнього класу за розумні гроші. Головна фішка моделі — ефективне шумозаглушення до 53 дБ, яке дійсно працює, відсікаючи гул транспорту та офісний шум. Усередині встановлена просунута система з двох драйверів (динамічного і мікропланарного), що забезпечує детальний і насичений звук з підтримкою кодека LHDC 5.0.

Realme Buds Air7 Pro Фото: allo.ua

Навушники можуть похвалитися відмінною автономністю: до 12 годин роботи без підзарядки і до 48 годин з кейсом. Серед унікальних функцій — "Золотий профіль звуку", який підлаштовує звучання під особливості вашого слуху, і просторове аудіо. Дизайн кейса також оновили — тепер він нагадує стильну алюмінієву валізку.

Ціна: від 2 890 грн.

Huawei FreeBuds 7i

Ідеальний баланс функціональності та ціни. Ці навушники вирізняються рекордною кількістю вбудованих сенсорів, включно з гіроскопом і датчиком кісткової провідності. Це дає змогу керувати викликами кивками голови та насолоджуватися об'ємним звуком з відстеженням положення голови. Шумозаглушення тут інтелектуальне (версія 4.0): воно працює швидше й ефективніше, ніж у попередньому поколінні, особливо в боротьбі з голосами.

Huawei FreeBuds 7i Фото: YouTube

Звучання чисте і детальне, з підтримкою кодека LDAC. Автономність становить до 8 годин (до 35 годин з кейсом), а швидка зарядка за 10 хвилин дає 4 години музики. Ергономічна форма та захист IP54 роблять їх приємним варіантом для повсякденної експлуатації та спорту.

Ціна: 3 699 грн.

Apple AirPods Pro 3

Найкращий подарунок для власника iPhone. У третьому поколінні Apple не тільки вдвічі покращила шумозаглушення, а й перетворила навушники на фітнес-гаджет. Вбудований пульсометр відстежує серцебиття під час тренувань навіть без Apple Watch. З'явився захист від пилу і вологи за стандартом IP57, а нові амбушюри XXS і змінений кут нахилу забезпечують надійну посадку в будь-яких вухах.

Apple AirPods Pro 3 Фото: 9to5mac.com

Звук став ще детальнішим, а баси — глибшими. Автономність зросла до 8 годин з увімкненим "шумодавом". Також додано функцію живого перекладу (Live Translation), яка працює без інтернету. Це ультимативне рішення, яке безшовно працює в екосистемі Apple.

Ціна: від 10 609 грн.

