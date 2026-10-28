Гантели как метафора: учимся справляться с эмоциональными нагрузками в тяжелые времена

Сегодня я рассказывала об этих моих гантелях как о метафоре: что мы можем создать условия, чтобы напоминать себе о том, что важно. Чтобы что-то просто лежало на видном месте и попадалось на глаза. Как записка: "Иди поешь" или "Отойди от компьютера, посмотри в окно".

И о том, что мы до сих пор можем оценивать себя через призму давних представлений о себе. А наши "мышцы" уже давно гораздо сильнее, чем мы думаем.

И о том, что гантели не изменились. Изменились мои физические возможности.

А ещё о том, что каждый день мы поднимаем свои невидимые "гантели". Если представить, что каждое переживание новостей, наших трудных ночей, собственных и чужих эмоций, а иногда просто то, что мы встаем и делаем то, что нужно, — похоже на то, что мы каждый день "берем свой вес".

Но то, что мы научились выдерживать больше, не означает, что нам стало легко, что мы не устаем и не нуждаемся в восстановлении.

Я знаю: то, что сегодня мне по силам, — это еще не предел моих возможностей. Я точно могу больше.

Но то, что я могу больше, не означает, что я должна делать больше.

Я учусь во всех своих проектах, в обязанностях, в задачах и даже с этими моими гантелями чувствовать: "Хватит. Сегодня я уже "подняла" всё, что могла".

…Несколько дней назад я выключила компьютер после работы уже ближе к ночи. Голова кружилась от усталости, а внутри чувствовалось дрожание, как бывает при перенапряжении мышц во время тренировки.

Думала о том, как важно научиться вовремя говорить себе и другим: "Я могу, но сегодня я уже сделала всё, что могла".

Пока учусь этому.

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