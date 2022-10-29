Ребенок в убежище без вас: как подготовить и успокоить. И почему истерика — это нормально

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Related video

Я не буду комментировать подготовку убежищ, роль взрослого и то, что взрослым важно делать, находясь рядом с детьми. Но вот практические советы, что делать в такой ситуации:

Если ребенок маленький, у него нет телефона и нет возможности включить фонарик в телефоне – важно подготовить для него фонарик, возможно, LED-свечу, игрушку, чтобы светилась в темноте. Гирлянды, новогодние фонарики на батарейках. Научить его включать и выключать. (Сказать, что ничего страшного, если что-нибудь потеряется или сломается).

Дать с собой игрушку, которую можно прикрепить к одежде (как брелок), или которую можно было бы обнимать, возможно, которая была бы на лепучках, крепилась бы на пуговицу. Может быть, браслет.

Если это возможно, дать бутылку с водой – по типу спортивной бутылки-поилки. Дать поп-ит или безопасную жмакалку.

Мы дома с детьми обращаем внимание на:

Знание — что может — будет происходить, почему мы идем в убежище, возможно, вместе слушаем — смотрим песню — двигатель "Шагай к укрытию".

Эмоции — даем поддержку в эмоциях — (это очень неприятно, это действительно страшно, особенно когда темно. Я бы точно испугалась — ты такая/такой молодец, так мужественно держишься. А что ты делал?)

Действия — а знаешь, что можно делать, когда (страшно, темно, грустно).

Вместе поем, читаем стихи, играем в игры, которые бы дети могли воспроизвести без нас, делаем упражнения – учим делать потягушки, чтобы снимать спазм мышц, делать простые дыхательные практики (самая простая – кит: сложить ручки в кулачки и делать громкий выдох через отверстие, пальчики: ручки в кулачках – вдох, сжимаем еще сильнее кулачки, выдох – распрямляем большой пальчик, вдох – кулачки кроме большого пальца сжаты – выдох, распрямляем указательный пальчик, и так все пальцы).

Создаем ритуалы близости

Целуем в ладошку и просим, ​​чтобы ребенок прикладывал ладошку, если будет скучать по нам, к щечке, к животику… (эта идея — из книги "поцелуй в ладони")

Даем послушать свое сердце и перекладываем ручку на сердце ребенка. Сердце всегда говорит "люб-лю".

Касаемся "кнопочек" любви (выдумываем, где на теле места, где у нас "сокровища любви" (ладошка, плечо, локоть). Ребенок сам может прикоснуться к этой кнопочке.

В комментарии прекрасную идею рассказали — утром рисовать на ручке друг другу сердечко или солнышко, чтобы можно было коснуться.

Конечно, внимание детей, напряжение детей важно направлять. И для воспитателей – учителей есть онлайн курсы, сообщения и разработки с играми, в которые можно играть в укрытии.

Дети, у которых есть телефоны, не должны привыкать к тому, что они при дискомфорте и опасности только пользуются телефонами – играми, пересмотром видео. Это создает непроизводительную привычку. Нам важно изменять, переключать активность.

Когда ребенок возвращается домой – это, к сожалению, нормально, если он будет перевозбужден, если у маленького ребенка будет истерика. Он так делает "выдох" всего напряжения. Пытается его сделать "у нас". Он сможет стабилизироваться благодаря нашей стойкости, спокойному дыханию, пониманию, что с ним происходит.

Ребенок может ходить за нами хвостиком, пытаться "вжиться, втиснуться" в нас — и если у взрослых есть силы, было бы прекрасно ребенка подержать у сердца, обнять, создать, как кенгуренку, кошелек.

Если ребенок замирает – мы побуждаем его к действиям, может, он сможет с нами делать ужин. Я всем нам так желаю сил, чтобы мы могли вместить в себя все это. Обнимаю, Семья. Хочу для нас всех безопасности и Победы.

Источник

Важно