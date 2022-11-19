Кто круче: слабые и сильные стороны армий Украины и России

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Мы входим в зимнюю кампанию. Входим в нее сильнее россиян. Наша сильная сторона — снабжение, большой уровень мотивации военных, общий значительный опыт ведения боевых действий и высокотехнологичное западное вооружение, количество которого постоянно увеличивается. Наши слабые стороны — необходимость наступать, а также ограниченное количество снарядов и ракет.

Сильная сторона россиян — численность. Они преобладают в количестве оружия и боеприпасах, количественно преобладают в ракетах, авиации, артиллерии. Однако слабые стороны российской армии преобладают над сильными. Первое: россияне полностью лишены мотивации. Все перехваты свидетельствуют о катастрофической ситуации с уровнем морали в российских войсках.

Россияне не хотят ехать на войну в Украину. А когда их принуждают, отказываются идти в наступление и саботируют приказы. Тысячи российских фашистов-добровольцев, ушедших воевать в первые полгода войны и на которых держатся атаки россиян, заканчиваются.

Кроме того, россияне полностью провалили подготовку к зимней войне. Снабжение слабое и непропорциональное. Одна из главных причин, почему россияне решили бежать из Херсона — снабжение. Но речь не только об артиллерийских снарядах, но и о приближении зимы. Россияне полностью провалили поставки генераторов (и топлива в них), теплой одежды, горячей пищи, медикаментов, строительных материалов для утепления оборонительных рубежей.

Еще одна слабая сторона россиян: они не умеют сражаться малыми подразделениями. Структура их армии не способна обеспечить, например, расквартирование военных в городе без казарм, когда военные должны занимать гражданскую застройку, не приспособленную для большого количества военных. Когда речь о прифронтовых городах, лишенных централизованного отопления и электроснабжения, ситуация становится безвыходной. Все это приводит к невозможности удержания городов российской армией при уничтожении критической инфраструктуры и низкого уровня мотивации.

Та же ситуация на луганском, крымском (мариупольском) и донецком фронтах. Там, где звенья обеспечения удалось скрыть, россиянам удается наладить хаотическую поставку необходимого обеспечения в зимний период.

Большинство же российских позиций нуждаются в длинных путях поставок, потому что все приближенные к позициям большие склады даже с самым необходимым (еда, снаряды, топливо) уничтожаются украинской реактивной артиллерией.

Зима усугубляет вызовы для России. И лучшим выходом для них будет отступление на части направлений, чтобы выиграть еще некоторое время, пока Москва ждет "черных лебедей", которые, как они считают, помогут изменить расклад сил. О необходимости отступления на других участках откровенно говорят сами россияне: удерживать широкий фронт зимой будет еще труднее.

Прямо сейчас россияне отодвигают войска с левого берега Херсонской области в глубь оккупированных территорий на расстояние, которое обезопасит их позиции от ракет HIMARS. Но если Днепр позволяет получить буферную зону, которая будет защищать россиян от наступления ВСУ, то в Запорожье и Луганской области ситуация для россиян становится критической.

Зимняя кампания для ВСУ имеет основания стать не менее успешной, чем предыдущие. Каждый сезон ВСУ освобождают большие территории из-под российской оккупации. Большой опыт войны на Донбассе в зимний период обеспечил военное руководство и офицеров необходимым опытом, которого при высокой мотивации и полноценном обеспечении ресурсами хватит на эффективные боевые действия в условиях, когда враг полностью дезориентирован.

На этом фоне бунты мобилизованных в России станут нормой. Россияне подсознательно понимают, что зимой (и вообще) в Украине их ждет артиллерийская мясорубка. HIMARS, которые были в значительной степени задействованы на херсонском направлении, теперь будут работать и на других фронтах. В частности, на тех, куда перебрасывают войска из-под Херсона.

Поставки снарядов Excalibur от союзников делают практически невозможными прорывы огромных колонн российской военной техники.

Следовательно, возможные атаки россиян со стороны Крыма и на Донбассе будут делаться с большим расчетом на живую силу. А значит, потери россиян будут увеличиваться. На луганском направлении россияне перешли к глухой обороне.

В Генштабе РФ также понимают, что зимой к ранениям, увечьям и смертям от снарядов добавятся болезни, которые будут добивать слабо обеспеченные войска россиян. Видео с получившим ранение российским оккупантом, но умершим от холода — красноречиво передает ситуацию о том, что такое армия, которая плохо обеспечена зимой и отрезана от поставок на больших дистанциях. Даже если раненого солдата еще можно спасти, морозы будут добивать их прямо на позициях.

В Москве уже планируют новый раунд массовой мобилизации, чтобы заменить сотни тысяч умирающих в окопах. И, конечно, Москва не собирается признавать поражение и уходить из Украины. Поэтому и для ВСУ, и для всего украинского народа зима будет также тяжелой. Мы ведь идем в наступление. Мы освобождаем наши населенные пункты. Мы несем потери. Однако мы воюем с армией, понимающей, что проиграла. Мы сражаемся со слабо обеспеченной армией. Мы сражаемся с плохо обученной армией. Поэтому у нас большие шансы, что зимняя кампания принесет нам много хороших новостей.

Но зима простой не будет. Мы должны быть готовы пройти этот сложный вызов. И навсегда запомнить и передать следующим поколениям, кто такой россиянин и почему Бандера был прав. Зима близко.

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