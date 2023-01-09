"Приятный шок": врачи извлекли неразорвавшуюся гранату из тела бойца ВСУ (фото)

По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинский защитник получил ранение в области сердца.

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Украинский хирург ВСУ Андрей Верба провел операцию по удалению неразорвавшейся гранаты ВОГ с тела военнослужащего. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

"Это шок. Приятный. Не каждое ранение в области сердца смертельно!", — пишет Маляр.

По словам замминистра, Андрей Верба является одним из наиболее опытных хирургов Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что для обеспечения безопасности медицинского персонала за извлечением боеприпаса наблюдали два сапера. Взирая на то, что граната могла разорваться в любую минуту, хирургическое вмешательство проводилась без электрокоагуляции.

Анна Маляр констатировала, что операция прошла успешно, а раненому украинскому бойцу теперь предстоит период реабилитации и восстановления.

Снимок извлеченного боеприпаса заместитель министра обороны Украины разместила в своем Telegram-канале.

[ + – ] Украинские хирурги извлекли неразорвавшийся боеприпас

Ранее мы писали о том, что освобожденный из российского плена защитник Мариуполя Михаил Дианов был успешно прооперирован в Сент-Луисе, США. Об этом стало известно 14 декабря благодаря пресс-службе футбольного клуба "Шахтер", профинансировавшего операцию.

Фокус также писал о том, что 31 декабря 13-летний житель Херсонской области дважды пострадал из-за российских ракетных атак. Сначала мальчик был доставлен в больницу с тяжелым ранением, однако в медицинском учреждении снова попал под обстрел.

Еще мы писали о том, что бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который был ранен 21 декабря в Донецке, отправил извлеченный из своего позвоночника осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону. Рогозин утверждает, что боеприпас, которым атаковали его место пребывания, был запущен из французской САУ Caesar.