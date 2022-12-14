Рука должна полностью восстановиться: В США прооперировали морпеха Дианова (фото)

Боец 36-й бригады морской пехоты получил ранение в руку при обороне Мариуполя, в результате не хватало 4 сантиметров в плече.

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Защитник Мариуполя Михаил Дианов успешно прооперирован в Сент-Луисе, США. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Шахтер", который оплатил операцию.

Украинский военнослужащий стал широко известен после фотографии с перевязанной рукой при выходе из "Азовстали". 13 декабря успешно завершилась операция, которая должна позволить полностью восстановить функционирование поврежденной руки.

"Морской пехотинец получил пулевое ранение в марте этого года, защищая Мариуполь. 13 декабря Дианов прооперировали правое плече в Сент-Луисе", — указали в пресс-службе.

Как рассказал сам Дианов, будучи в плену, ему не оказывали помощи в лечении руки. Ее только поддерживали, чтобы не ухудшить состояние. В итоге в правой руке не хватало 4 сантиметров кости. Также в неволе он потерял 40 килограмм веса из-за этого сразу отправить на реабилитацию Дианова не могли. Нужно было сперва набрать вес. В интервью для ТСН он рассказал, что любит футбол и донецкий клуб "Шахтер". После этого его пригласили на стадион, а также вручили бойцу футболку с номером 36 — его родной бригады.

Напомним, Дианов рассказал как его били прикладом в лицо при обмене пленных. Также он сообщил, что во время первого боя Дианов с побратимами уничтожил около 1800 оккупантов.