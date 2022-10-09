Ринат Ахметов подарил футболку герою "Азовстали" Михаилу Дианову (фото)

Президент "Шахтера" передал военнослужащему футболку с 36-м игровым номером, который соответствует номеру его бригады и под которым когда-то играл бразилец Элано.

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Президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов встретился с военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты, защитником "Азовстали" Михаилом Диановым, который в сентябре вернулся из российского плена. Об этом сообщается на странице "Шахтера" в Instagram.

Ахметов передал военнослужащему — давнему фанату клуба — футболку с 36-м игровым номером, который соответствует номеру бригады. К слову, в составе "Шахтера" с таким номером когда-то играл бразилец Элано, перешедший впоследствии в "Манчестер Сити".

[ + – ] Михаил Дианов Фото: Instagram

Журналисты отметили, что это, пожалуй, первое публичное фото Рината Ахметова после начала масштабного российского вторжения.

Напомним, что освобожденный Дианов рассказал об обмене пленными. Ему и побратимам до последнего не сообщали о планирующемся обмен.

По словам героя "Азовстали", во время первого боя удалось уничтожить 1800 оккупантов. Несмотря на тяжелые ранения, морской пехотинец добровольно решил в них участвовать.

Ранее Фокус сообщал, что, в матче Лиги чемпионов "Реал" – "Шахтер" сильнее оказались испанцы. Полузащитник "горняков" Александр Зубков забил единственный гол "горняков" после подачи крайнего защитника Богдана Михайличенко. Из-за травмы Тибо Куртуа ворота "Реала" защищал Андрей Лунин. "Реал" в 10 раз дороже "Шахтера". Стоимость состава мадридского клуба оценивается в более чем 800 млн евро, тогда как игроки "Шахтера" стоят чуть больше 80 млн.