Рінат Ахметов подарував футболку захиснику "Азовсталі" Михайлу Діанову (фото)

Президент "Шахтаря" передав військовослужбовцю футболку з 36-м ігровим номером, який відповідає номеру його бригади та під яким колись грав бразилець Елано.

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Президент футбольного клубу "Шахтар" Рінат Ахметов зустрівся з військовослужбовцем 36-ї окремої бригади морської піхоти, захисником "Азовсталі" Михайлом Діановим, який у вересні повернувся з російського полону. Про це повідомляється на сторінці "Шахтаря" у Instagram.

Ахметов передав військовослужбовцеві — давньому фанату клубу — футболку з 36-м ігровим номером, який відповідає номеру бригади. До речі, у складі "Шахтаря" з таким номером колись грав бразилець Елано, який згодом перейшов до "Манчестер Сіті".

[ + – ] Михайло Діанов Фото: Instagram

Журналісти наголосили, що це, мабуть, перше публічне фото Ріната Ахметова після початку масштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, що звільнений Діанов розповів про обмін полоненими. Йому і побратимам до останнього не повідомляли про обмін, що планується.

За словами героя "Азовсталі", під час першого бою вдалося знищити 1800 окупантів. Незважаючи на тяжкі поранення, морський піхотинець добровільно вирішив у них брати участь.

Раніше Фокус повідомляв, що у матчі Ліги чемпіонів "Реал" — "Шахтар" сильнішими виявилися іспанці. Півзахисник "гірників" Олександр Зубков забив єдиний гол "гірників" після подачі крайнього захисника Богдана Михайличенка. Через травму Тібо Куртуа ворота "Реала" захищав Андрій Лунін. "Реал" у 10 разів дорожчий за "Шахтар". Вартість складу мадридського клубу оцінюється у понад 800 млн. євро, тоді як гравці "Шахтаря" коштують трохи більше 80 млн. євро.