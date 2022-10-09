Рінат Ахметов подарував футболку захиснику "Азовсталі" Михайлу Діанову (фото)
Президент "Шахтаря" передав військовослужбовцю футболку з 36-м ігровим номером, який відповідає номеру його бригади та під яким колись грав бразилець Елано.
Президент футбольного клубу "Шахтар" Рінат Ахметов зустрівся з військовослужбовцем 36-ї окремої бригади морської піхоти, захисником "Азовсталі" Михайлом Діановим, який у вересні повернувся з російського полону. Про це повідомляється на сторінці "Шахтаря" у Instagram.
Ахметов передав військовослужбовцеві — давньому фанату клубу — футболку з 36-м ігровим номером, який відповідає номеру бригади. До речі, у складі "Шахтаря" з таким номером колись грав бразилець Елано, який згодом перейшов до "Манчестер Сіті".
Журналісти наголосили, що це, мабуть, перше публічне фото Ріната Ахметова після початку масштабного російського вторгнення.
Нагадаємо, що звільнений Діанов розповів про обмін полоненими. Йому і побратимам до останнього не повідомляли про обмін, що планується.
За словами героя "Азовсталі", під час першого бою вдалося знищити 1800 окупантів. Незважаючи на тяжкі поранення, морський піхотинець добровільно вирішив у них брати участь.
Раніше Фокус повідомляв, що у матчі Ліги чемпіонів "Реал" — "Шахтар" сильнішими виявилися іспанці. Півзахисник "гірників" Олександр Зубков забив єдиний гол "гірників" після подачі крайнього захисника Богдана Михайличенка. Через травму Тібо Куртуа ворота "Реала" захищав Андрій Лунін. "Реал" у 10 разів дорожчий за "Шахтар". Вартість складу мадридського клубу оцінюється у понад 800 млн. євро, тоді як гравці "Шахтаря" коштують трохи більше 80 млн. євро.