Рука має повністю відновитися: у США прооперували морпіха Діанова (фото)

Боєць 36-ї бригади морської піхоти отримав поранення в руку під час оборони Маріуполя, внаслідок чого не вистачало 4 сантиметрів у плечі.

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Захисника Маріуполя Михайла Діанова успішно прооперували в Сент-Луїсі, США. Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу "Шахтар", який сплатив операцію.

Український військовослужбовець став широко відомим після фотографії з перев'язаною рукою під час виходу з "Азовсталі". 13 грудня успішно завершилася операція, яка має дозволити повністю відновити функціонування пошкодженої руки.

"Морський піхотинець отримав кульове поранення в березні цього року, захищаючи Маріуполь. 13 грудня Діанову прооперували праве плече в Сент-Луїсі", — зазначили у пресслужбі.

Як розповів сам Діанов, будучи в полоні, йому не надавали допомоги у лікуванні руки. Її лише підтримували, щоби не погіршити стан. У результаті у правій руці не вистачало 4 сантиметрів кістки. Також у неволі він втратив 40 кілограмів ваги через це відразу відправити на реабілітацію Діанова не могли. Потрібно було спершу набрати вагу. В інтерв'ю для ТСН він розповів, що любить футбол та донецький клуб "Шахтар". Після цього його запросили на стадіон, а також вручили бійцю футболку з номером 36 його рідної бригади.

Нагадаємо, Діанов розповів як його били прикладом в обличчя під час обміну полонених. Також він повідомив, що під час першого бою Діанов із побратимами знищив близько 1800 окупантів.