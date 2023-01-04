"Я снова живой": Рогозин вышел на связь и отправил осколок со спины президенту Франции (фото)

Бывший глава "Роскосмоса" утверждает, что боеприпас, который прилетел по ресторану, был выпущен из французской САУ Caesar. Поэтому он уверяет, что Франция понесет ответственность за свои "военные преступления" на Донбассе.

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Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин направил извлеченный осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает "РИА Новости".

После операции у Дмитрия Рогозина удалось извлечь осколок от боеприпаса, который якобы был запущен из французской САУ Caesar. Экс-глава "Роскосмоса" отправил письмо французскому послу, в котором он грозит Франции, США, Великобритании, Германии и другим странам НАТО ответственностью "за военные преступления" на Донбассе.

[ + – ] Письмо послу Франции от Рогозина

В письме Рогозин утверждает, что Франция предала дело экс-президента Шарля Де Голя и стала одной из "самых кровожадных стран" в Европе. Он сравнивает руководство Франции с режимом Виши (правительство оккупированной Франции в годы Второй мировой войны), заявляя, что они обслуживают "низменные привычки гитлеровцев".

Также пропагандисты опубликовали фотографию осколка, который по своим размерам меньше, чем монета в один рубль.

Напомним, Дмитрий Рогозин был ранен в ночь с 21 на 22 декабря в ресторане ресторана "Шеш-Беш" в оккупированном Донецке. Там он вместе с соратниками праздновал свой День рождения. После удара также получил ранение "премьер-министр ДНР" Виталий Хоценко. 22 декабря раненого российского политика доставили из Донецка в военный госпиталь в Ростове-на-Дону. Оттуда его не сразу, но эвакуировали в Подмосковье.

26 декабря Дмитрия Рогозина прооперировали, а 29 декабря он опубликовал первую фотографию после операции.