Колишній глава "Роскосмосу" стверджує, що боєприпас, який прилетів у ресторан, був випущений із французької САУ Caesar. Тому він запевняє, що Франція понесе відповідальність за свої воєнні злочини на Донбасі.

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Ексглава "Роскосмосу" та керівник групи військових радників "Царські вовки" Дмитро Рогозін направив вилучений уламок президенту Франції Емманюелю Макрону. Про це повідомляє "РИА Новости".

Після операції в Дмитра Рогозіна вдалося витягти уламок від боєприпасу, який нібито був запущений із французької САУ Caesar. Ексглава "Роскосмосу" надіслав лист французькому послу, в якому він погрожує Франції, США, Великій Британії, Німеччині й іншим країнам НАТО відповідальністю "за воєнні злочини" на Донбасі.

[ + – ] Лист послу Франції від Рогозіна

У листі Рогозін стверджує, що Франція зрадила справу експрезидента Шарля Де Голя та стала однією з найровожерливіших країн у Європі. Він порівнює керівництво Франції з режимом Віші (уряд окупованої Франції в роки Другої світової війни), заявляючи, що вони обслуговують "низові звички гітлерівців".

Також пропагандисти опублікували фотографію уламка, який за своїми розмірами менший, ніж монета в один рубль.

Нагадаємо, Дмитра Рогозіна було поранено в ніч із 21 на 22 грудня в ресторані ресторану "Шеш-Беш" в окупованому Донецьку. Там він разом із соратниками святкував свій День народження. Після удару також отримав поранення "прем'єр-міністр ДНР" Віталій Хоценко. 22 грудня пораненого російського політика доставили з Донецька у військовий шпиталь у Ростові-на-Дону. Звідти його не відразу, але евакуювали в Підмосков'я.

26 грудня Дмитра Рогозіна прооперували, а 29 грудня він опублікував першу фотографію після операції.