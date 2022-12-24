Контузія плюс поранення: Рогозіна доставили в клініку Московського регіону

Керівника військових радників "Царські вовки" відправили до одного зі шпиталів, де йому проведуть операцію з вилучення майже сантиметрового уламка з області правої лопатки.

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Ексглаву "Роскосмосу" та керівника військових радників "Царські вовки" Дмитра Рогозіна змогли перевезти з Ростова в Підмосков'я. Про це повідомляє ТАРС.

Помічник Рогозіна повідомив, що крім металевого осколка розміром 8 на 6 мм вище за праву лопатку в районі хребта, в ексчиновника контузія. Інших поранень у нього, як стверджує помічник Рогозіна, немає. Уламок витягнуть в одному зі шпиталів у Московському регіоні, куди перевезли ексглаву "Роскосмосу".

Також стверджується, що, окрім Рогозіна, у тяжкому стані перебувають троє військових радників. Двох із них не вивезли з окупованого Донецька. Третій поранений перебуває в Ростові-на-Дону.

Перед цим, 22 грудня, пораненого Рогозіна перевезли із захопленого Донецька в Ростов. Робити операцію з вилучення осколка лікарі не стали, оскільки йому довелося залишитися в госпіталі на тиждень. Із моменту евакуації в Ростов стан Рогозіна погіршувався, що проте не заважало йому самостійно пересуватися. Евакуювати одразу в Москву окупанта не стали через нібито погану погоду.

Нагадаємо, 21 грудня ресторан у Донецьку, де Рогозін відзначав свій день народження, "прилетіло". В результаті кілька людей виявилися пораненими, а один із російських спецназівців загинув. Лікарі в окупованому Донецьку заявили, що уламок у Рогозіна невилучний.