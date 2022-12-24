Контузия плюс ранение: Рогозина доставили в клинику Московского региона

Руководителя военных советников "Царские волки" отправили в один из госпиталей, где ему проведут операцию по извлечению почти сантиметрового осколка из области правой лопатки.

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Экс-главу "Роскосмоса" и руководителя военных советников "Царские волки" Дмитрия Рогозина смогли перевезти из Ростова в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Помощник Рогозина сообщил, что кроме металлического осколка размером 8 на 6 мм выше правой лопатки в районе позвоночника, у экс-чиновника контузия. Других ранений у него, как утверждает помощник Рогозина, нет. Осколок извлекут в одном из госпиталей в Московском регионе, куда перевезли экс-главу "Роскосмоса".

Также утверждается, что кроме Рогозина в тяжелом состоянии находятся трое военных советников. Двух из них не вывезли из оккупированного Донецка. Третий раненый находится в Ростове-на-Дону.

Перед этим, 22 декабря, раненого Рогозина перевезли из захваченного Донецка в Ростов. Делать операцию по извлечения осколка врачи не стали так как ему бы пришлось остаться в госпитале на неделю. С момента эвакуации в Ростов, состояние Рогозина стало ухудшаться, что однако не мешало ему самостоятельно передвигаться. Эвакуировать сразу в Москву оккупанта не стали из-за якобы плохой погоды.

Напомним, 21 декабря ресторан в Донецке, где Рогозин отмечал свой День рождения, "прилетело". В результате несколько человек оказались ранеными, а один из российских спецназовцев погиб. Врачи в оккупированном Донецке заявили, что осколок у Рогозина неизвелкаемым.